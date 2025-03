Giao thông - Xây dựng Thăng Bình gắn biển công trình chào mừng 50 năm giải phóng quê hương (QNO) - Sáng 24/3, UBND huyện Thăng Bình tổ chức lễ gắn biển công trình trụ sở Công an xã Bình Quý, Công an xã Bình Dương và Công an xã Bình Đào chào mừng kỷ niệm 50 năm giải phóng huyện Thăng Bình (26/3/1975 - 26/3/2025).

Lãnh đạo huyện Thăng Bình và xã Bình Dương thực hiện nghi thức gắn biển công trình trụ sở Công an xã Bình Dương. Ảnh: ĐÌNH HIỆP

Công trình trụ sở Công an xã Bình Quý có tổng mức đầu tư hơn 4,1 tỷ đồng, trụ sở Công an xã Bình Dương hơn 3,7 tỷ đồng, trụ sở Công an xã Bình Đào hơn 4,1 tỷ đồng từ nguồn ngân sách tỉnh và huyện. Các công trình do UBND huyện Thăng Bình làm chủ đầu tư.

Trụ sở công an 3 xã trên có quy mô chung gồm: Khối nhà làm việc, ăn ở quy mô 2 tầng; nhà để xe, nhà tạm giữ phương tiện vi phạm hành chính bằng khung kèo thép và các hạng mục phụ trợ.

Trụ sở Công an xã Bình Dương có tổng mức đầu tư hơn 3,7 tỷ đồng. Ảnh: ĐÌNH HIỆP

Công trình trụ sở công an các xã hoàn thành và đưa vào sử dụng đáp ứng nhu cầu làm việc của cán bộ, chiến sĩ công an địa phương, góp phần đảm bảo an ninh trật tự, phục vụ tốt nhân dân trên địa bàn.