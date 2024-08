Giảm nghèo - An sinh Thăng Bình giảm 88 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện (QNO) - Bảo hiểm xã hội (BHXH) huyện Thăng Bình vừa tổ chức hội nghị đánh giá công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, bảo hiểm y tế (BHYT) hộ gia đình.

BHXH huyện Thăng Bình họp đánh giá và tìm giải pháp phát triển đối tượng tham gia các loại hình bảo hiểm. Ảnh: DUY LỢI

Tính đến nay, số lao động tham gia BHXH bắt buộc trên địa bàn huyện Thăng Bình là 13.143 người, tăng 169 người so với tháng 12/2023; tham gia BHXH tự nguyện 2.075 người, giảm 88 người so với tháng 12/2023, đạt 48% kế hoạch giao; BHYT hộ gia đình 158.452 người, tăng 178 người so với tháng 12/2023, đạt 98,6% kế hoạch giao.

Theo đánh giá, vẫn còn một số tồn tại như việc rà soát khách hàng tiềm năng chưa đảm bảo; việc tuyên truyền, vận động trước và sau hội nghị khách hàng vẫn chưa được thường xuyên, liên tục. Riêng công tác phát triển người tham gia BHYT hộ gia đình, BHXH tự nguyện vẫn thấp do thay đổi mức lương cơ sở từ ngày 1/7/2024; chính sách BHXH tự nguyện chưa thật sự thu hút người dân...

Từ nay đến cuối năm 2024, BHXH huyện Thăng Bình yêu cầu các tổ chức dịch vụ thu tập trung công tác tuyên truyền, vận động, tổ chức hội nghị khách hàng, phát triển người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT tự đóng.

Ngoài ra, phối hợp tổ chức hội nghị khách hàng đã ký kết giữa các tổ chức dịch vụ thu và BHXH huyện; xây dựng kế hoạch và giải pháp cụ thể để triển khai đạt kết quả. Các tổ chức dịch vụ thu cần tuyên truyền theo nhóm phát triển BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình.