Xã hội Thăng Bình khởi động phong trào "Tết nhân ái" năm 2025 (QNO) - Hơn một tháng nữa là đến Tết Nguyên đán Ất Tỵ, hiện nay các cấp Hội Chữ thập đỏ huyện Thăng đã chủ động triển khai các phần việc chuẩn bị cho phong trào chăm lo tết cho người nghèo. Địa phương nỗ lực đạt mục tiêu "không để ai bị bỏ lại phía sau, không có người nghèo nào không có tết!”.

Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 Thăng Bình phấn đấu người nghèo nào cũng đều có quà tết. Ảnh: H.N

Tết Ất Tỵ năm 2025 sắp tới, xã Bình Triều (Thăng Bình) được giao chỉ tiêu vận động 300 suất quà để trao cho 81 hộ nghèo, hộ cận nghèo và 219 hộ neo đơn, hoàn cảnh khó khăn và người yếu thế. Mỗi hộ nhận quà phải có tổng giá trị từ 500 ngàn đồng trở lên.

Bà Phan Thị Đường - Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Bình Triều cho biết, để đạt chỉ tiêu giao, đến nay, Hội đã tham mưu lãnh đạo xã phát động phong trào Tết nhân ái, ra thư ngỏ gửi các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm kêu gọi vận động nguồn chăm lo tết cho người nghèo.

"Với kinh nghiệm vận động được rút ra từ các năm trước, năm nay vừa rà soát, nắm thông tin, số lượng, địa chỉ từng trường hợp người khó khăn cần trợ giúp dịp tết đến xuân về, Bình Triều tiếp tục thực hiện theo phương châm “đi từ gần đến xa”, “quen liên hệ trước, lạ kết nối kêu gọi vận động sau” để vận động nguồn lực triển khai chăm lo tết cho người nghèo" - bà Đường cho hay.

Ông Nguyễn Văn Hạt (xã Bình Triều, Thăng Bình) chia sẻ, hưởng ứng lời kêu gọi chung tay vì người nghèo, năm nào gia đình ông cũng đóng góp một chút ít quà để cùng địa phương thực hiện phong trào Tết nhân ái. Ông nói: "Chúng tôi tâm niệm rằng, mình có cuộc sống khá hơn như ngày nay không chỉ có sự cố gắng của bản thân mà còn có sự may mắn, đem may mắn này cùng sẻ chia với người kém may mắn hơn là việc nên làm. Vì vậy khi xã kêu gọi, chúng tôi luôn sẵn sàng trên tinh thần của ít lòng nhiều".

Đại diện gia đình ông Nguyễn Văn Hạt (Hạt - Nhàn) tặng quà tết 2024 cho người nghèo xã Bình Triều. Ảnh: H.N

Cùng với xã Bình Triều, các địa phương trên địa bàn huyện Thăng Bình cũng chủ động triển khai các phần việc chuẩn bị thực hiện phong trào chăm lo tết cho người nghèo.

Ông Võ Anh Trung - Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện cho biết, phong trào "Tết nhân ái - Xuân Ất Tỵ" năm 2025, huyện Thăng Bình được tỉnh giao vận động 3.000 suất quà (500 ngàn đồng/suất). Tuy nhiên, xét khả năng vận động các năm qua của nhiều địa phương, huyện mạnh dạn đặt mục tiêu vận động 5.000 suất quà (2.155 suất cho hộ nghèo, hộ cận nghèo; 2.845 suất cho đối tượng khác) và chỉ tiêu này đã phân rã giao về cho các xã, thị trấn.

Cạnh đó, Hội CTĐ huyện đã chủ động kết nối các cơ quan, đơn vị, Ủy ban Mặt trận và các tổ chức hội đoàn thể triển khai huy động mọi nguồn lực phấn đấu vận động thêm khoảng trên 1.000 suất quà để trao tặng cho người yếu thế, người có hoàn cảnh khó khăn khác.

Có nhiều phần quà tết được trao từ tiền tiết kiệm của học sinh. Ảnh: H.N

Đồng thời chủ động nắm thông tin tình hình vận động, trao quà tết tại các địa phương, nhất là ở các xã cánh tây và cánh đông để kịp thời có điều chỉnh phân bổ quà tết hợp lý, tránh chồng chéo trong công tác vận động nguồn lực, không trùng lặp hoặc bỏ sót đối tượng thụ hưởng. Hoạt động trao tặng quà Tết đảm bảo trang trọng, công khai, minh bạch, đúng đối tượng,….

Ông Trung cũng cho biết, chúng tôi đã có thư ngỏ kêu gọi các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm trong và ngoài huyện với tấm lòng nhân ái thiện tâm đóng góp tiền, vật chất giúp người nghèo khó khăn trong huyện có được mùa xuân ấm áp, trọn vẹn.

Với sự vào cuộc chủ động, hy vọng rằng phong trào "Tết nhân ái vì người nghèo" năm 2025 của huyện Thăng Bình sẽ thành công, để không có người nghèo người khó khăn nào không có tết!