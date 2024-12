Giảm nghèo - An sinh Thăng Bình nỗ lực giảm nghèo (QNO) - Nhờ dồn sức trong năm 2024 mà toàn huyện Thăng Bình đã giảm 161 hộ nghèo. Nỗ lực này không chỉ đến từ bản thân của các hộ nghèo, mà còn là sự chung tay tích cực của các cấp các ngành, chính quyền địa phương theo phong trào “Quảng Nam chung tay vì người nghèo không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Hội Nông dân Bình Nam trao sinh kế giúp hộ nghèo, cận nghèo. Ảnh: GIANG BIÊN

Vào cuộc đồng bộ

Năm nay, Bình Nam là địa phương có số hộ nghèo giảm nhiều nhất huyện Thăng Bình với 31 hộ. Hiện xã chỉ còn 79 hộ nghèo (chiếm 2,8%); hộ cận nghèo 42% (chiếm 1,5%).

Theo ông Nguyễn Đăng Nhật - Phó Chủ tịch UBND xã Bình Nam, từ Dự án của Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 – 2025, trong năm 2023 xã Bình Nam đã hỗ trợ 11 bò cái sinh sản, 24 còn heo giống với tổng kinh phí trên 428 triệu đồng. Hộ được nhận bò, heo về chăm sóc nuôi dưỡng như theo hướng dẫn đã trở thành sinh kế bền vững để các hộ tạo ra giá trị lớn hơn để thoát nghèo, thoát cận nghèo trong năm 2024 này.

Bên cạnh nguồn lực của nhà nước hỗ trợ, năm 2024, mặt trận, đoàn thể xã Bình Nam đã giúp 10 hộ thoát nghèo.

Đoàn Thanh niên xã Bình Nam giúp 2 hộ thoát nghèo trong năm 2024. Ảnh: GIANG BIÊN

Ông Nhật cũng cho hay, hộ nghèo cần làm nhà, mặt trận xã hỗ trợ xây và sửa nhà. Với hội, đoàn thể trao sinh kế bò, heo giống hay nhận đỡ đầu con em hội viên, đoàn viên an tâm đến trường. Ngoài ra địa phương tăng cường công tác tuyên truyền, các hộ nghèo tự giác làm ăn vươn lên thoát nghèo, còn trông chờ ỷ lại sự hỗ trợ của nhà nước.

Năm 2024 này, 22 Hội LHPN xã, thị trấn đã hỗ trợ sinh kế, xây mới nhà và sửa chữa giúp 64 phụ nữ nghèo, khó khăn trong đó có 45 hộ được Hội đăng ký giúp thoát nghèo, cận nghèo, nguy cơ tái nghèo năm 2024 với tổng kinh phí trên 2.1 tỷ đồng.

Bà Phan Thị Thuỳ Trang – Chủ tịch Hội LHPN huyện Thăng Bình cho rằng, giúp đỡ phụ nữ nghèo làm chủ hộ thoát nghèo là nhiệm vụ hàng đầu, xuyên suốt trong công tác hội. Hằng năm, Hội LHPN huyện giao chỉ tiêu cho 22 xã, thị trấn giúp thoát nghèo. Ngoài ra, cơ sở nắm kỹ các hộ có nguy cơ tái nghèo, khó khăn đột xuất để hỗ trợ kịp thời giúp hộ ổn định cuộc sống, không tái nghèo.

Tính đến cuối năm 2024, số hộ nghèo trên địa bàn huyện còn 1.108 hộ nghèo, giảm 161 hộ nghèo so với năm 2023, vượt 295% so với chỉ tiêu Nghị quyết Huyện ủy, HĐND huyện đề ra và chỉ tiêu UBND tỉnh giao (41 hộ). Đến nay, số hộ nghèo toàn huyện chiếm tỷ lệ 1,98%, giảm 0,29% so với năm 2023.

Tận dụng nhiều nguồn lực

Bà Võ Thị Ngọc Ánh – Trưởng phòng LĐ-TB&XH huyện cho hay trong năm phòng cũng đã chủ động tham mưu thông tin nhân rộng các mô hình giảm nghèo, gương điển hình thoát nghèo; phát động các phong trào, cuộc vận động giúp nhau giảm nghèo bền vững, nhất là phong trào thi đua “Chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”. Thực hiện kịp thời, đồng bộ, hiệu quả các chương trình, dự án, chính sách về hỗ trợ giảm nghèo, khuyến khích thoát nghèo bền vững trên địa bàn huyện. Ngoài ra còn thực hiện tốt công tác rà soát, phân loại, danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo để theo dõi có giải pháp hỗ trợ cụ thể, phù hợp.

Năm 2024 này, người dân 7 xã được hỗ trợ nhận bò giống sinh sản. Ảnh: GIANG BIÊN

Huyện Thăng Bình đã thực hiện tốt các chính sách khuyến khích thoát nghèo bền vững theo Nghị quyết số 13 ngày 19/4/2017 của HĐND. Trong năm, đã tiến hành mua thẻ BHYT cho 248 khẩu thoát nghèo, thoát cận nghèo với số tiền là 230 triệu đồng. Hỗ trợ lãi suất cho 203 lượt hộ đăng ký thoát nghèo theo Nghị quyết số 13 của HĐND tỉnh với số tiền 386 triệu đồng.

Hỗ trợ học phí, chi phí học tập và tiền ăn trưa cho học sinh, sinh viên theo Nghị quyết số 13 của HĐND tỉnh. Hỗ trợ tiền điện cho 492 hộ chính sách bảo trợ xã hội, 1.254 hộ nghèo với tổng số tiền hơn 730 triệu đồng.

Thực hiện Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng thuộc Dự án 2 của Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 – 2025, từ ngân sách trung ương, tỉnh và huyện năm nay trao 83 con bò, 44 heo giống tại 7 xã với kinh phí 1,35 tỷ đồng cho hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo.

Tiểu Dự án 1, Dự án 4 - Phát triển giáo dục nghề nghiệp, năm 2024 đã triển khai mở 9 lớp đào tạo nghề phi nông nghiệp, với 283 học viên tham gia, trong đó có 65 học viên thuộc hộ nghèo, cận nghèo, kinh phí hỗ trợ gần 220 triệu đồng.

Tiểu Dự án 3, Dự án 4- Hỗ trợ việc làm bền vững, tổng kinh phí tỉnh phân bổ để thực hiện trong năm 2024 là 570 triệu đồng. Kết quả thực hiện các chính sách giảm nghèo của quốc gia về tín dụng, nhà ở, đến nay có 8 hộ nghèo và 1.662 hộ cận nghèo được tiếp cận nguồn vốn vay tín dụng ưu đãi, với tổng số tiền vay gần 127 tỷ đồng; đã cấp 2.166 thẻ BHYT cho đối tượng là người nghèo trên địa bàn huyện với tổng số tiền 1,6 tỷ đồng.