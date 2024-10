Xã hội

Thăng Bình phối hợp bảo đảm an ninh trật tự, an toàn trong hoạt động tín dụng

(QNO) - Chiều 29/10, Công an huyện Thăng Bình và Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) huyện sơ kết 1 năm thực hiện quy chế phối hợp bảo đảm an ninh trật tự, an toàn hoạt động tín dụng CSXH và ký kết phối hợp thời gian đến.