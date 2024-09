Giảm nghèo - An sinh

Thăng Bình trao hơn 2,7 tỷ đồng ủng hộ nhân dân các tỉnh phía Bắc

(QNO) - Chiều 30/9, tại cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, đoàn công tác của huyện Thăng Bình do Phó Bí thư Huyện ủy Nguyễn Đức Bình dẫn đầu đã đến trao hơn 2,7 tỷ đồng do cán bộ, viên chức, người lao động, học sinh và nhân dân 22 xã, thị trấn trên địa bàn huyện Thăng Bình đóng góp, ủng hộ nhân dân các tỉnh, thành phố phía Bắc bị thiệt hại do cơn bão số 3 gây ra.