Môi trường Thành lập Hội đồng thẩm định dự án thành lập Khu bảo tồn thiên nhiên Cù Lao Chàm (QNO) - UBND tỉnh Quảng Nam vừa có quyết định thành lập Hội đồng thẩm định dự án thành lập Khu bảo tồn thiên nhiên Cù Lao Chàm, TP.Hội An.

Một góc Cù Lao Chàm (xã Tân Hiệp, TP.Hội An). Ảnh: Q.T

Theo quyết định này, Hội đồng thẩm định có 12 người do ông Phan Thái Bình - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh làm Chủ tịch Hội đồng; bà Lê Thủy Trinh - Phó Giám đốc Sở TN-MT làm Phó Chủ tịch Hội đồng thẩm định.



Các thành viên còn lại trong Hội đồng thẩm định đến từ các đơn vị: Cục Bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học (Bộ TN-MT), Trường Đại học Khoa học Tự nhiên Đại học Quốc gia Hà Nội, Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường TP.Đà Nẵng, Sở KH-CN, Sở VH-TT&DL, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Sở Nội vụ, Chi cục Bảo vệ môi trường (Sở TN-MT), Chi cục Kiểm lâm (Sở NN&PTNT).

Dự án thành lập Khu bảo tồn thiên nhiên Cù Lao Chàm do UBND TP.Hội An làm chủ đầu tư. Trước đó, ngày 3/5/2024, UBND TP.Hội An đã có tờ trình gửi UBND tỉnh về việc đề nghị phê duyệt Dự án thành lập Khu bảo tồn thiên nhiên Cù Lao Chàm.