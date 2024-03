An ninh trật tự Thanh niên vứt ma túy bỏ trốn khi bị kiểm tra hành chính (QNO) - N.Q.T. (25 tuổi, xã Tam Thành, Phú Ninh) vứt bình nhựa đựng ma túy rồi bỏ trốn khi bị kiểm tra hành chính.

N.Q.T. cùng bình nhựa chứa ma túy bị công an thu giữ. Ảnh: Công an cung cấp

Công an huyện Phú Ninh cho hay đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với N.Q.T. về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Trước đó, vào tối 12/3, tổ tuần tra Công an xã Tam Thành phát hiện N.Q.T. có nhiều biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra hành chính. Đối tượng T. bất ngờ bỏ chạy và vứt lại 1 bình nhựa hình trụ tròn màu xanh.

Qua kiểm tra, tổ công tác xác định bên trong bình nhựa có 31 gói không màu đều chứa chất rắn tinh thể màu trắng. Kết quả trưng cầu giám định cho thấy đây là ma túy loại Methamphetamin, tổng khối lượng 2,67 gam.

Công an xã Tam Thành sau đó vận động đối tượng N.Q.T. ra đầu thú. Qua làm việc ban đầu, T. khai nhận số ma túy trên dùng để bán cho các đối tượng nghiện ma túy trên địa bàn huyện Phú Ninh.