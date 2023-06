Tuổi trẻ Đại Lộc ra quân chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè

(QNO) - Tại xã Đại Cường, Huyện đoàn Đại Lộc vừa tổ chức lễ ra quân chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè và hưởng ứng ngày Môi trường thế giới (5/6).

Huyện đoàn Đại Lộc tuyên dương 12 gương thanh niên tình nguyện tiêu biểu thời gian qua. Ảnh: X.TRINH

Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm nay được Huyện đoàn Đại Lộc triển khai từ ngày 1/6 - 31/8 với các hoạt động trọng tâm như: chương trình Tiếp sức mùa thi cùng các chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh, Hoa phượng đỏ, Kỳ nghỉ hồng và Hành quân xanh.

Với phương châm rộng khắp, an toàn, hiệu quả gắn với nhiệm vụ chính trị, nhu cầu thực tiễn của từng địa phương, đơn vị, chiến dịch sẽ tập trung những vấn đề bức thiết hiện nay như: chuyển đổi số, bảo vệ môi trường, an toàn giao thông, phòng chống đuối nước, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giữ gìn an ninh trật tự...

Theo đó, các cấp bộ đoàn trong huyện sẽ lựa chọn các hoạt động tình nguyện thiết thực, hiệu quả, chú trọng đến các hoạt động tình nguyện hướng về cơ sở, nhất là ở địa bàn khó khăn, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tôn giáo…

Khởi công xây dựng công trình “Bể bơi phòng tránh đuối nước trẻ em”. Ảnh: X.TRINH

Tại lễ ra quân, Huyện đoàn Đại Lộc tuyên dương 12 gương thanh niên tình nguyện tiêu biểu thời gian qua; tặng 10 suất quà cho học sinh nghèo vượt khó và 10 suất quà cho cựu thanh niên xung phong trên địa bàn xã Đại Cường.

Sau lễ ra quân, Huyện đoàn và các đơn vị khởi công công trình “Bể bơi phòng tránh đuối nước trẻ em” tại Trường THCS Phan Bội Châu (xã Đại Cường); tổ chức chương trình “Đổi rác thải nhựa lấy quà tặng”; ra quân hỗ trợ người dân cài đặt, kích hoạt ứng dụng định danh điện tử VNeID...