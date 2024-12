Du lịch Thắp yêu thương mùa Giáng sinh Thắp cây thông Noel, bên cạnh việc kích cầu du lịch mùa Giáng sinh, hai khu du lịch, nghỉ dưỡng lớn ở Quảng Nam còn trao gửi yêu thương đến nhiều trẻ em kém may mắn.

Chương trình treo điều ước lên cây thông Noel do Hoiana tổ chức. Ảnh: Q.T

Cuối tuần qua, hai điểm đến tư nhân lớn, được du khách yêu thích khi đến Quảng Nam là Hoiana (huyện Duy Xuyên) và Vinwonders Nam Hội An (huyện Thăng Bình) cùng tổ chức thắp sáng cây thông Noel, khởi động mùa du lịch cuối năm.

Chương trình thiện nguyện “Thắp sáng những ước mơ” mà Hoiana Resort & Golf khởi động nhằm hỗ trợ trẻ em khiếm thính tại Trung tâm hỗ trợ và giáo dục hòa nhập đối với trẻ khiếm thính Quảng Nam (thuộc Tổ chức Hearing & Beyond).

Tại chương trình, các em nhỏ khiếm thính cùng nhau treo điều ước của mình lên cây thông Noel. Các em cũng tạo ra phút giây rưng rưng cho những người chứng kiến chương trình khi cùng đồng diễn bài hát Giáng sinh bằng ngôn ngữ ký hiệu.

Dịp này, Hoiana Resort & Golf cũng đã trao tặng bảng biểu trưng số tiền 240 triệu đồng tới Tổ chức VinaCapital Foundation (VCF). Số tiền này sẽ được gửi tới sáng kiến “Nhịp tim Việt Nam” thuộc VCF, tương đương chi phí phẫu thuật tim cho 7 em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn.

Đây là một hoạt động thiện nguyện thường niên trong dịp lễ hội cuối năm của Hoiana Resort & Golf. Kể từ năm 2022 đến nay, Hoiana đã chung tay hỗ trợ tổng cộng 32 ca phẫu thuật tim cho các em nhỏ.

Chương trình thắp sáng cây thông Noel của Hoiana lồng ghép nhiều hoạt động sẻ chia với trẻ em kém may mắn. Ảnh: Q.T

Ông Steve Wolstenholme - Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Hoiana Resort & Golf cho biết, vào mùa lễ hội hàng năm, Hoiana đều tổ chức những hoạt động xã hội ý nghĩa nhằm lan tỏa niềm vui và tình yêu thương đến hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là các em nhỏ kém may mắn.

“Chúng tôi hạnh phúc khi hoạt động này góp phần mang lại hy vọng và cơ hội sống tốt đẹp hơn cho các em nói riêng và gia đình của các em nói chung” - ông Steve Wolstenholme nói.

Trong khi đó, tại Vinwonders Nam Hội An, tiệc thắp sáng cây thông Noel mở đầu trong chuỗi sự kiện Wake up festival đón Giáng sinh và năm mới 2025 cũng có hoạt động hết sức ý nghĩa với chương trình điều ước Giáng sinh cho các bạn nhỏ kém may mắn.

Khoảng 200 học sinh đến từ Trường Hope School (TP.Đà Nẵng) - ngôi trường nuôi dạy những em nhỏ không may mất cha, mẹ sau dịch COVID-19 đã có một ngày thỏa sức khám phá các trò chơi sôi động ở Vinwonders Nam Hội An và xem nhiều loại động vật quý hiếm ở tổ hợp giải trí này.

Bà Trần Thị Ngọc Giàu - Tổng quản lý Vinwonders Nam Hội An cho hay: “Đây là lần đầu tiên đơn vị tổ chức chương trình này lồng ghép trong chuỗi hoạt động mùa Giáng sinh. Các em rất hào hứng khi gặp gỡ, tương tác với ông già Noel. Chúng tôi sẽ cố gắng duy trì chương trình ý nghĩa này trong những năm tiếp theo để chia sẻ yêu thương mùa Giáng sinh cùng trẻ em thiếu may mắn”.