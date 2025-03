Thế giới Thế giới trải qua thập kỷ nóng nhất (QNO) - Ngày 19/3/2025, báo cáo tình hình khí hậu toàn cầu của Tổ chức Khí tượng thế giới (WMO) cho biết nồng độ CO2, mê tan, nitơ oxit trong khí quyển đang ở mức cao nhất trong 800 nghìn năm qua.

Một nhà sinh vật học biển tại Thái Lan tiến hành đánh giá hiện tượng tẩy trắng san hô vào năm 2024. Ảnh: Gettyimages

Kỷ lục nhiệt mới

Năm ngoái được xác nhận là năm nóng nhất kể từ khi bắt đầu ghi chép cách đây 175 năm, phá vỡ kỷ lục trước đó vào năm 2023.

Năm 2024 có khả năng lần đầu tiên nhiệt độ toàn cầu vượt quá 1,5 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp năm 1850 - 1900. Mức khí nhà kính kỷ lục là nguyên nhân chính gây ra nhiệt độ cao hơn, bên cạnh đó do tác động từ sự gia tăng ngắn hạn của hiện tượng El Nino - kiểu thời tiết khiến nước ấm hơn ở phía đông Thái Bình Dương.

Người dân tại làng Chilla của Ấn Độ xếp hàng nhận nước vì hạn hán khắc nghiệt gây thiếu hụt. Ảnh: Gettyimages

Tổng Thư ký Liên hiệp quốc Antonio Guterres cho biết việc hạn chế mức tăng nhiệt độ toàn cầu ở mức 1,5 độ C vẫn có thể thực hiện nếu các nhà lãnh đạo hành động để biến điều đó thành hiện thực.

Kỷ lục về nhiệt độ đại dương

Nhiệt độ toàn cầu tăng cao chắc chắn có nghĩa là nước ấm hơn vì đại dương hấp thụ 90% lượng nhiệt dư thừa.

Kỷ lục nhiệt độ liên tục thiết lập trong mỗi 8 năm qua và tốc độ ấm lên của đại dương trong hai thập kỷ qua cao gấp đôi so với mức ghi nhận từ năm 1950 đến 2005.

Nước ấm gây ra tình trạng san hô bị tẩy trắng nghiêm trọng, thúc đẩy các cơn bão nhiệt đới và cận nhiệt đới, làm trầm trọng thêm tình trạng mất băng biển.



Tốc độ mực nước biển dâng trung bình toàn cầu tăng gấp đôi kể từ lần ghi chép vệ tinh đầu tiên vào năm 1993, đạt mức cao kỷ lục vào năm 2024 và có tác động lan tỏa đến các cộng đồng ven biển bao gồm lũ lụt, xói mòn và nhiễm mặn nước ngầm.

Một người đàn ông nỗ lực cứu gia súc do lũ lụt ở thành phố Feni (Bangladesh) vào tháng 8 năm ngoái. Ảnh: Gettyimages

Kỷ lục số người rời bỏ nhà cửa

Năm 2024 chứng kiến ​​nhiều người phải di dời nhất do tác động của khí hậu trong 16 năm qua khi 36 triệu người buộc phải rời bỏ nhà cửa. Ít nhất 1 triệu người phải đối mặt với tình trạng mất an ninh lương thực nghiêm trọng so với năm 2023.

Một số biến động có thể tránh được bằng các hệ thống cảnh báo sớm. "Chỉ một nửa trong số tất cả quốc gia trên toàn thế giới có hệ thống cảnh báo sớm đầy đủ. Điều này phải thay đổi" - Tổng Thư ký WMO Celeste Saulo cho biết.

Các nhà khoa học lên tiếng

Giáo sư Sarah Perkins-Kirkpatrick thuộc Đại học Quốc gia Australia nhận định thế giới đã đạt đến điểm mà lượng khí thải ròng bằng 0 không còn đủ nữa.

"Chúng ta cần phải hét lên rằng biến đổi khí hậu đang diễn ra, đó là do chúng ta, và nếu không có bất kỳ hành động nghiêm túc nào, tình hình sẽ chỉ trở nên tồi tệ hơn. Càng kéo dài, mọi thứ sẽ càng khó cải thiện hơn" - Giáo sư Sarah Perkins-Kirkpatrick nói.

Giảng viên khoa học khí hậu tại Đại học Melbourne - bà Linden Ashcroft cho biết cảnh báo chưa được chú ý đúng mức.

"Trừ khi chúng ta thấy sự lãnh đạo thực sự về khí hậu từ các chính phủ và doanh nghiệp, tôi sẽ lưu phản hồi này và gửi lại vào năm sau" - bà Linden Ashcroft cho hay.