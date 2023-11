(QNO) - Chiều ngày 11/11, Hội Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (ĐMST) huyện Phú Ninh tổ chức giải bóng đá tứ hùng nhân kỷ niệm 1 năm thành lập. Giải có sự tham gia của Hội Khởi nghiệp sáng tạo (KNST) TP.Tam Kỳ, Hội KNST huyện Núi Thành và CLB Doanh nhân trẻ Quảng Nam.

Các vận động viên thi đấu quyết liệt dưới sự cổ động của các hội viên khởi nghiệp. Ảnh: VINH HẢI

Giải tổ chức theo thể thức sân 5 người, mỗi đội bóng sẽ bốc thăm chia làm 2 cặp, phân định thắng thua để vào vòng tranh giải ba - tư và nhất - nhì.

Lượt đấu thứ I, đội bóng Hội Khởi nghiệp ĐMST huyện Phú Ninh gặp đội bóng Hội KNST TP.Tam Kỳ; đội bóng CLB Doanh nhân trẻ Quảng Nam gặp đội bóng Hội KNST huyện Núi Thành.

Những pha tranh chấp gây cấn. Ảnh: VINH HẢI

Sau khi thi đấu lượt I, Hội Khởi nghiệp ĐMST huyện Phú Ninh gặp đội bóng CLB Doanh nhân trẻ Quảng Nam để tranh giải nhất - nhì. Hội KNST TP.Tam Kỳ gặp đội bóng Hội KNST huyện Núi Thành để tranh giải ba - tư.

Trao cup vô địch và cờ giải nhất cho đội bóng Hội Khởi nghiệp ĐMST huyện Phú Ninh. Ảnh: VINH HẢI

Kết quả chung cuộc, đội bóng Hội Khởi nghiệp ĐMST huyện Phú Ninh giành cúp vô địch, đội bóng CLB Doanh nhân trẻ Quảng Nam giành giải nhì, đội bóng Hội KNST huyện Núi Thành giành giải ba.

Ban tổ chức trao Giải vua phá lưới và thủ môn xuất sắc nhất. Ảnh: VINH HẢI

Ông Nguyễn Xuân Tin - Phó Chủ tịch Hội Khởi nghiệp ĐMST huyện Phú Ninh cho biết, đây là dịp để các chủ doanh nghiệp, chủ thể khởi nghiệp trên địa bàn huyện Phú Ninh và các huyện lân cận có cơ hội được gặp gỡ, giao lưu. Từ đó, trao đổi kinh nghiệm sản xuất kinh doanh, góp phần phát triển phong trào khởi nghiệp chung của tỉnh.

[VIDEO] - Phát biểu của Trưởng ban tổ chức giải:



Your browser does not support the video tag.

Giải được tài trợ bởi Công ty TNHH Triết Minh và đơn vị phân phối bia Larue tại khu vực Quảng Nam.