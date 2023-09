Những bước chạy đặc biệt

(QNO) - Sự kiện thể thao Chạy cùng người khuyết tật “Không khoảng cách - Không giới hạn” tổ chức sáng nay 23/9 tại TP.Tam Kỳ trở thành ngày hội truyền năng lượng tích cực, thay đổi nhận thức, cách nhìn với những người không may mắn. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn đến dự.

Sự kiện thu hút 600 người tham gia, trong đó có 300 NKT đến từ Quảng Nam, Thừa Thiên Huế và Quảng Trị. Ảnh: Đ.H

Từ sáng sớm, Quảng trường 24/3 (Tam Kỳ) đã rộn ràng tiếng cười nói của người khuyết tật (NKT) đến từ các tỉnh Quảng Nam, Thừa Thiên Huế và Quảng Trị. Ông Hứa Quốc Dũng - Chủ tịch Hội NKT tỉnh Quảng Nam chia sẻ, NKT vì nhiều lý do về thể chất, sức khỏe nên ít có cơ hội tham gia những sự kiện, hoạt động thể thao, dã ngoại, cộng đồng.

Vì vậy, sự kiện thể thao Chạy cùng NKT “Không khoảng cách - Không giới hạn” thuộc dự án “Tăng cường năng lực, nâng cao vị thế của NKT” và “Hòa nhập 1” do Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tài trợ đã tạo nên một sân chơi giàu cảm xúc.

“Chúng tôi được tham gia chạy việt dã, được kết nối với nhau giúp xóa tan đi những tự ti, rào cản. Đồng thời, sự kiện sẽ là cách chúng tôi lan tỏa thông điệp thúc đẩy sự hòa nhập, bình đẳng của NKT trong xã hội” - ông Dũng chia sẻ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn tặng hoa NKT. Ảnh: Đ.H

Sự kiện chạy bộ này thu hút 600 người tham gia, trong đó có 300 NKT của 3 tỉnh. Hai nội dung chạy gồm 1.000m, 2.000m và người tham gia sẽ lựa chọn đường chạy phù hợp với sức khỏe, khả năng.

Ban tổ chức kỳ vọng mỗi người tham gia đều trở thành nguồn cảm hứng khơi dậy phong trào thể thao, rèn luyện sức khỏe của cả cộng đồng, đặc biệt đối với NKT. Họ sẽ là các đại sứ lan tỏa thông điệp về năng lực và khả năng của NKT, cùng chung tay xây dựng xã hội bao dung và tiếp cận cho tất cả mọi người.

Thông qua sự kiện, các tổ chức, cá nhân ủng hộ hơn 50 triệu đồng và 20 xe lăn. Ảnh: Đ.H

Khoảnh khắc hạnh phúc của một vận động viên khuyết tật sau khi hoàn thành chạy việt dã cự ly 2.000m. Ảnh: Đ.H

[VIDEO] - Sự kiện Chạy cùng NKT tạo nhiều cảm xúc cho người tham gia:

Your browser does not support the video tag. Dù khuyết tật nặng và cần có sự hỗ trợ của người thân, chị Nguyễn Lạc (thị trấn Hà Lam, Thăng Bình) vẫn nỗ lực di chuyển bằng xe lăn, hoàn thành chặng đường 1.000m. Chị về đích trong niềm vui vô hạn của một người lần đầu tiên trong đời được chơi thể thao. “Tôi rất hạnh phúc! Sau 35 năm tôi đã thỏa ước mơ được chạy trong không khí thể thao hào hứng, được nhận huy chương như các vận động viên tôi nhìn thấy trên ti vi” - chị Lạc nói.

Chị Nguyễn Lạc (Thăng Bình) vui mừng nhận huy chương. Ảnh: Đ.H

Mục tiêu của sự kiện là thông qua hoạt động chạy bộ, ban tổ chức sẽ huy động nguồn quỹ hỗ trợ cho NKT, trọng tâm là xây dựng các công trình tiếp cận tại tỉnh Quảng Nam, bao gồm xây dựng đường dốc và nhà vệ sinh tiếp cận cho NKT.

Về đích trong niềm hạnh phúc. Ảnh: Đ.H

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn chia sẻ, sự kiện hôm nay cũng là một cách tiếp lửa, tiếp thêm ý chí cho NKT, hòa nhập cộng đồng trong sự san sẻ yêu thương. Không gian của sự kiện sẽ giúp NKT làm những việc khiến họ hạnh phúc. Từ đó, cuộc sống thật sự ý nghĩa và trọn vẹn khi họ biết giữ gìn và nuôi dưỡng ước mơ bằng nghị lực.

“Tôi hy vọng sự kiện sẽ lan tỏa thông điệp mạnh mẽ về khả năng của NKT. Hãy làm những thứ khó khăn khi chúng còn dễ dàng và làm những thứ vĩ đại khi chúng còn nhỏ bé. Hành trình ngàn dặm bắt đầu bằng những bước chân. Những người thắng cuộc không phải là người chưa bao giờ thất bại mà là người chưa bao giờ bỏ cuộc” - ông Trần Anh Tuấn nhấn mạnh.

Tiếp nước cho NKT sau khi chạy bộ. Ảnh: Đ.H

[VIDEO] - Hơn 600 người tham gia sự kiện Chạy bộ cùng NKT: