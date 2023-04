Về Hội An, xem "bóng hồng" đá bóng

Được coi là sự kiện hiếm có diễn ra tại Hội An trong 3 ngày từ 24 - 26/3, giải Bóng đá nữ vô địch tỉnh Quảng Nam năm 2023 (do Sở VH-TT&DL phối hợp với UBND TP.Hội An đăng cai tổ chức) đã mang lại bầu không khí vui tươi và ấn tượng cho khán giả bằng sự nỗ lực tuyệt vời của các “bóng hồng” trên sân bóng.

Các “bóng hồng” đá bóng. Ảnh: A.S

Nhiệt huyết

Cụm sân bóng đá nhân tạo Trường Cao đẳng Công nghệ - Kinh tế - Thủy lợi miền Trung thường ngày là nơi tập trung chơi bóng đá của các nam thanh thiếu niên Hội An. Những ngày cuối tuần qua nơi đây diễn ra giải Bóng đá nữ vô địch tỉnh Quảng Nam.

Xuất hiện các “bóng hồng” đá bóng khiến địa điểm này trở nên đông vui và nhộn nhịp hẳn lên khi có nhiều người đến xem và cổ vũ. Trong số những khán giả của các cô gái đá bóng có một cổ động viên khá đặc biệt là bà Nguyễn Thị Miên, tuổi đã ngoài 70.

“Nhà ở gần đây nên nghe có giải bóng đá nữ thì tui đi bộ đến coi cho vui chứ bình thường ở đây làm chi có con gái đá banh. Thấy các cháu gái đá nhiệt tình không thua con trai, coi cũng hấp dẫn lắm nên ngày mô tui cũng đi coi” - bà Miên nói.

Là một trong hai đội miền núi, đội bóng đá nữ Tây Giang đã thể hiện được khả năng cùng lối chơi đầy nhiệt huyết. Góp phần vào thành tích của đội có công không nhỏ của thủ môn Bling Thị Bim - người chị cả của đội.

Không ngại va chạm, cô gái người xã A Nông thi đấu lăn xả, sẵn sàng lao vào cản bóng trong chân đối thủ. Cô thủ môn 27 tuổi cũng có những pha phát bóng bằng tay rất mạnh đến hơn nửa sân khiến cho khán giả trên sân vỗ tay tán thưởng.

Bling Thị Bim cho biết, ngoài bóng chuyền cô cũng rất thích đá bóng nhưng ở địa phương không có sân, có hôm đến cũng không được đá vì con trai giành sân hết và xã, huyện cũng rất ít khi tổ chức giải đấu.

“Được xuống Hội An tham gia thi đấu giải tỉnh là vui lắm rồi vì con gái dễ chi có giải bóng đá, lại được chồng ủng hộ. Cho nên kết quả thắng thua không quan trọng” - Bim chia sẻ.

Theo ông Nguyễn Văn Lanh - Phó Chủ tịch UBND TP.Hội An, với trọng trách địa phương đăng cai, thành phố nỗ lực hết mình cùng với Sở VH-TT&DL chuẩn bị tốt về cơ sở vật chất đảm bảo cho công tác tổ chức giải đấu cũng như tạo điều kiện thuận lợi cho các đội bóng thi đấu, ăn ở, tham quan. Việc tổ chức giải bóng đá nữ còn góp phần động viên, phát triển phong trào đá bóng của phái nữ trên địa bàn tỉnh và Hội An.

Bất ngờ

Giải bóng đá nữ vô địch tỉnh năm 2022 thuộc chương trình Đại hội TD-TT tỉnh Quảng Nam thu hút đầy đủ 18 đội bóng của các huyện, thị xã, thành phố tham gia, nhưng đến giải Bóng đá nữ vô địch tỉnh Quảng Nam năm 2023 chỉ có 6 đội bóng tranh tài.

Theo chia sẻ của một số lãnh đạo ngành thể thao địa phương, có nhiều nguyên nhân khiến cho giải năm nay không thu hút nhiều đội bóng tham gia. Song dù sao thì đây cũng thật sự là điều đáng tiếc đối với phong trào khi mà Sở VH-TT&DL đã rất nỗ lực trong việc tạo ra sân chơi cho bóng đá nữ vốn ít được mở. Tuy nhiên, điều đáng ghi nhận là không vì vậy mà giải đấu năm nay kém đi phần hấp dẫn và bất ngờ.

Ông Trần Kim Cầu - Trưởng phòng Tổ chức thi đấu Trung tâm Đào tạo thi đấu TD-TT tỉnh đánh giá, các đội bóng đã có sự chuẩn bị tốt và càng thi đấu, một số đội càng thể hiện được sự tiến bộ khá rõ bằng lối chơi gắn kết hơn. Qua đó đã tạo ra nhiều bất ngờ hấp dẫn cho giải đấu.

Trong điều kiện thời tiết nắng nóng và có ngày đá 2 trận, song màn trình diễn của các cầu thủ nữ khá ấn tượng và đáng khâm phục khi họ vẫn thi đấu xông xáo, tạo ra nhiều trận đấu hấp dẫn, có chất lượng chuyên môn tốt.

Trong số đó, đội bóng Hội An là trường hợp tiêu biểu trong việc tạo nên nhiều bất ngờ thú vị tại giải đấu năm nay. Ở vòng bảng, dù thi đấu rất cố gắng nhưng đội thất bại 1 - 3 trước Thăng Bình, 1 - 2 trước Đại Lộc, chỉ giành được tấm vé vào bán kết sau khi vượt qua Tam Kỳ nhờ chỉ số phụ và đá bại Nam Giang ở trận play off.

Gặp lại Thăng Bình toàn thắng cả 3 trận, nhiều người nghĩ gần như không có cửa thắng cho đội chủ nhà. Thế nhưng, bất ngờ gây sốc đã xảy ra khi các cô gái phố Hội xuất sắc cầm chân đối thủ trong thời gian thi đấu chính thức rồi đánh bại Thăng Bình trên chấm luân lưu để giành quyền vào chung kết. Chưa dừng lại ở đó, đội Hội An tiếp tục vượt qua Đại Lộc trong trận chung kết để bước lên ngôi vô địch trong sự ngạc nhiên của nhiều người.