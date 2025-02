Du lịch Về Hội An học nấu ăn và làm lồng đèn Ẩm thực và lồng đèn là hai trong số những bản sắc đặc trưng của du lịch văn hóa Hội An. Gia tăng giá trị bằng việc xây dựng các tour trải nghiệm cho du khách với hai sản phẩm này cũng là giải pháp để nâng cao thương hiệu du lịch Hội An.

Tour học làm lồng đèn tại Hội An được khách quốc tế yêu thích. Ảnh: QUỐC TUẤN

“Ăn để nhớ”

Ẩm thực là một trong những yếu tố quan trọng nhất để tạo ra sức hút cho điểm đến. Đa số các vinh danh của du lịch thế giới đối với Hội An đều đi kèm gợi ý phải thưởng thức những “gam màu” ẩm thực đa dạng, đặc trưng của vùng đất này.

Một điểm khác biệt, định vị bản sắc du lịch ẩm thực của Hội An là du khách không chỉ ăn mà còn có thể tự mình trải nghiệm toàn bộ quy trình chế biến như một người dân địa phương thực thụ.

Chẳng thế mà năm 2024, trang tư vấn du lịch hàng đầu thế giới Lonely Planet (Hoa Kỳ) đã xếp trải nghiệm nấu ăn ở Hội An vào tốp 13 trải nghiệm đáng thử khi ghé Việt Nam.

Các tour du lịch ẩm thực truyền thống tại Hội An thường đưa du khách đến khám phá các khu chợ quê, các vùng sản xuất nông nghiệp truyền thống. Đây chính là nơi họ có được những trải nghiệm chân thực nhất về cuộc sống, văn hóa vùng nông thôn xứ Quảng.

Du khách trải nghiệm nấu ăn tại Hội An. Ảnh: Q.T

Ngoài ra, du khách còn tự tay lựa chọn nông sản và tham gia các lớp học nấu ăn, tìm hiểu về quy trình chế biến các món ăn truyền thống rồi hào hứng thưởng thức chính sản phẩm mình vừa chế biến.

Trong những ngày đầu năm 2025, các nhà hàng tại Hội An tiếp tục đón nhiều đoàn khách quốc tế chọn du lịch trải nghiệm văn hóa nông thôn và tour ẩm thực truyền thống. Các lớp học nấu ăn tại các vùng ngoại ô ngày càng được mở rộng, thu hút đông đảo du khách tham gia.

Bà Mia San - một du khách đến từ Úc, cho biết: “Tham gia tour, lần đầu tôi được khám phá tường tận quy trình từ đồng ruộng đến bàn ăn. Trong đó có những món ăn lần đầu tiên trong đời tôi chế biến. Đây là những trải nghiệm đáng nhớ nhất trong chuyến đi đến Việt Nam”.

Năm 2023, doanh thu ngành ẩm thực và đồ uống trên địa bàn Quảng Nam đạt khoảng 1.200 tỷ đồng (tăng 40% so với 2019). Hiện nay, đã có hàng trăm hộ dân phát triển hoạt động kinh doanh ẩm thực theo hướng du lịch nông thôn, truyền thống.

Ông Lê Hoàng Hà - Giám đốc Công ty TNHH MTV Du lịch dịch vụ Duy Nhất Hội An cho rằng, du lịch ẩm thực truyền thống sẽ là một xu hướng tất yếu của du lịch Hội An trong những năm đến. Loại hình du lịch này không chỉ giúp du khách hiểu rõ hơn về văn hóa ẩm thực địa phương mà còn góp phần quảng bá hình ảnh của Hội An đến với bạn bè quốc tế.

“Chạm vào di sản” với lồng đèn

Một tour trải nghiệm khác tại Hội An cũng được khách quốc tế ưa chuộng là tour trải nghiệm làm lồng đèn. Tour này cũng từng được Tripadvisor đưa vào tốp 10 trải nghiệm du lịch Việt Nam thú vị nhất năm 2023 trong khuôn khổ giải thưởng thường niên Travelers’s Choice Best of the Best Awards.

Trong khoảng một tiếng đồng hồ, du khách sẽ được hướng dẫn các kỹ thuật dán và tạo hình trên lồng đèn để tạo nên một sản phẩm độc đáo, đẹp mắt và có thể mang về nước làm kỷ niệm. Ảnh: QUỐC TUẤN

Tự tay mình làm ra những chiếc lồng đèn và nghe câu chuyện về vòng đời của chiếc nan tre, vải lụa tơ tằm khiến cảm xúc của các vị khách đến từ châu Âu bị chinh phục. Trong khoảng một tiếng đồng hồ, du khách sẽ được hướng dẫn các kỹ thuật dán và tạo hình trên lồng đèn để tạo nên một sản phẩm độc đáo, đẹp mắt và có thể mang về nước làm kỷ niệm.

Ông Pier - du khách đến từ Ý cho biết, từ lâu chúng tôi đã rất ấn tượng khi chiêm ngưỡng những bức hình đẹp sâu lắng của đô thị này trong ánh sáng của đèn lồng. Càng tuyệt vời hơn khi đến đây mọi người còn được trải nghiệm cách làm ra chiếc đèn đã tạo nên vẻ đẹp huyền ảo của Hội An.

Hiện Hội An có khoảng 40 gia đình còn giữ nghề làm lồng đèn. Vào mùa cao điểm du lịch, các cơ sở sản xuất hàng trăm đèn mỗi ngày. Đặc biệt, vào dịp Tết Nguyên đán, hàng nghìn chiếc đèn được xuất xưởng, từ loại nhỏ xinh đến cỡ lớn hơn 1m tùy vào nhu cầu sử dụng của khách hàng, giá dao động 100 nghìn đồng đến 1 triệu đồng.

Nhiều cơ sở hiện chú trọng gắn sản xuất với thiết kế tour trải nghiệm cho du khách. Với việc Hội An đã gia nhập Mạng lưới các thành phố sáng tạo toàn cầu của UNESCO ở lĩnh vực thủ công và nghệ thuật dân gian, việc sáng tạo các sản phẩm, giá trị liên quan đến lồng đèn sẽ càng được chú trọng.

Theo ông Trần Hà - chủ cơ sở lồng đèn Hà Linh, tour làm lồng đèn không đơn thuần là trải nghiệm du lịch. Đó là cầu nối giữa quá khứ và hiện tại, để mỗi du khách chiêm nghiệm được giá trị làm nên di sản và chung tay vào thông điệp gìn giữ di sản cho mai sau.