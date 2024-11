An ninh trật tự

Thêm 11 đối tượng bị khởi tố trong vụ đánh bạc qua mạng hàng trăm tỷ đồng

(QNO) - Mở rộng điều tra chuyên án “Tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên không gian mạng” liên quan đến đối tượng Shen Chia Chi, Cơ quan an ninh điều tra (ANĐT) Công an tỉnh Quảng Nam đã khởi tố thêm 11 bị can để điều tra.