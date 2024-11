Nông thôn mới Thêm một thôn ở Phước Sơn đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu (QNO) - Chiều 21/11, UBND xã Phước Năng (Phước Sơn) tổ chức lễ công bố công nhận thôn 2 đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) kiểu mẫu năm 2024. Đây là thôn thứ hai của huyện đạt chuẩn NTM kiểu mẫu.

Ông Đỗ Hoài Xoan - Phó Chủ tịch UBND huyện Phước Sơn trao bảng công nhận thôn 2 xã Phước Năng đạt chuẩn NTM kiểu mẫu. Ảnh: THẢO PHONG

Những năm qua, Đảng bộ và chính quyền xã Phước Năng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện chương trình xây dựng NTM nói chung, thôn NTM kiểu mẫu nói riêng. Đến nay, thôn 2 đạt 10/10 tiêu chí thôn NTM kiểu mẫu.

Thôn 2 có tuyến đường Hồ Chí Minh đi qua và cách trung tâm huyện Phước Sơn 8km về phía bắc. Toàn thôn có 278 hộ/1.132 nhân khẩu, tổng số lao động 655 người. Đại bộ phận nhân dân sống bằng nghề nông nghiệp.

Các tuyến đường liên thôn, liên xã được bê tông hóa kiên cố, thuận lợi cho việc giao lưu, trao đổi hàng hóa nông sản. Tỷ lệ hộ sử dụng điện và các trục đường chính lắp đặt điện chiếu sáng đạt 100%. Tỷ lệ hộ có tường rào, cổng ngõ đạt 91,75%.

Thôn 2 xã Phước Năng hôm nay. Ảnh: THẢO PHONG

Năm 2024, thu nhập bình quân đầu người đạt 47,79 triệu đồng, cao hơn so với thu nhập bình quân của xã và tăng 7,9 triệu đồng so với năm 2023. Đến nay thôn 2 không còn hộ nghèo theo chuẩn quy định.

Thôn cũng xây dựng nhiều mô hình góp phần giữ vững quốc phòng - an ninh và trật tự xã hội nông thôn như: thắp sáng đường quê, tự quản về an ninh trật tự, camera an ninh,…

Tại buổi lễ, lãnh đạo UBND huyện Phước Sơn trao quyết định công nhận và khen thưởng thôn 2 về thành tích đạt chuẩn thôn NTM kiểu mẫu.