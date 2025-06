Giáo dục - Việc làm Thí sinh Quảng Nam làm thủ tục dự thi tuyển sinh vào lớp 10 (QNO) - Chiều nay 2/6, các thí sinh dự thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2025 - 2026 (bao gồm thi tuyển lớp 10 không chuyên và lớp 10 chuyên) đến các điểm thi để làm thủ tục dự thi trước khi chính thức bước vào kỳ thi từ ngày mai 3/6.

Giám thị phổ biến quy chế thi cho TS tại buổi tập trung chiều 2/6. Ảnh: XUÂN PHÚ

Theo quy định, tất cả thí sinh (TS) có mặt phòng thi tại địa điểm dự thi được Sở GD-ĐT công bố trước đó để làm thủ tục dự thi, nhận thẻ dự thi, điều chỉnh sai sót nếu có. Đồng thời các em được nghe giám thị phổ biến quy chế thi, nội quy thi và lịch thi cụ thể các môn.

Ghi nhận của PV Báo Quảng Nam, lịch tập trung 14 giờ nhưng từ trước đó khá sớm, nhiều TS đã tranh thủ đến địa điểm thi để xem lại số báo danh, sơ đồ phòng thi. Các điểm thi cũng bố trí lực lượng học sinh tình nguyện để hỗ trợ, hướng dẫn TS tìm phòng thi.

TS xem số báo danh và sơ đồ phòng thi ở buổi tập trung. Ảnh: XUÂN PHÚ

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm nay, Quảng Nam có hơn 18 nghìn TS đăng ký dự thi (chỉ tiêu 15.871) tại 60 hội đồng thi ở tất cả 17 huyện, thị xã, thành phố. Riêng Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm có 867 TS và chuyên Lê Thánh Tông có 897 TS đăng ký dự thi (chỉ tiêu mỗi trường là 315); Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THPT tỉnh có 613 TS đăng ký (chỉ tiêu 175).

Các địa phương có số điểm thi nhiều như Điện Bàn 8, Tam Kỳ 6, Thăng Bình 6, Đại Lộc 6, Hội An 5. Riêng các huyện miền núi, ngoại trừ Bắc Trà My, Đông Giang, Nam Giang, Nam Trà My có 2 - 3 điểm thi, các địa phương Tây Giang, Phước Sơn chỉ bố trí 1 điểm thi.

Học sinh tình nguyện hỗ trợ TS dự thi tại Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm. Ảnh: XUÂN PHÚ

Theo lịch thi, trong các ngày 3, 4 và 5/6, TS dự thi vào trường THPT công lập và Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THPT tỉnh thi tuyển 3 môn Toán, Văn, Tiếng Anh; thi vào Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm và chuyên Lê Thánh Tông thi tuyển 3 môn chung Toán, Văn, Tiếng Anh và môn chuyên.

Cụ thể, ngày 3/6, sáng thi môn Ngữ văn chung, chiều thi môn Toán chung; ngày 4/6, sáng thi môn Tiếng Anh chung, chiều thi các môn chuyên gồm Toán, Ngữ văn; ngày 5/6, sáng thi môn chuyên gồm Hóa, Địa, Tin, Toán (chuyên Tin), chiều thi môn chuyên gồm Lý, Sử, Sinh, Tiếng Anh.