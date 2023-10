Hội An giữ vững chất lượng tín dụng chính sách

(QNO) - Chất lượng tín dụng chính sách trên địa bàn TP.Hội An được giữ vững, không phát sinh nợ quá hạn trong 9 tháng qua.

Tín dụng chính sách giúp hộ ông Trần Thìn nuôi 2 con trai học đại học. Ảnh: Q.VIỆT

Ông Trần Em - Tổ trưởng Tổ tiết kiệm & vay vốn khối phố Thịnh Mỹ (phường Cẩm An, TP.Hội An) cho biết, trên địa bàn hiện có 56 hộ vay vốn với tổng dư nợ gần 3 tỷ đồng. Từ nhiều năm qua, các hộ vay trả nợ đúng hạn, không có nợ khoanh, nợ quá hạn.

Theo ông Em, tín dụng chính sách ngoài giúp người dân yên tâm làm kinh tế còn đảm bảo an sinh qua cho vay đầu tư các công trình nước sạch, vệ sinh môi trường, cho sinh viên vay vốn học đại học.

Hộ ông Trần Thìn hiện có dư nợ 50 triệu đồng khi vay cho 2 con học đại học là Trần Phương Anh và Trần Phương Tây. Đến nay Anh đã tốt nghiệp ngành Quan hệ quốc tế (Đại học Duy Tân Đà Nẵng) đi làm để dành dụm tiền trả nợ cho em thay cha. Tây đang học ngành Quản trị kinh doanh ở Đại học Đông Á Đà Nẵng.

Ông Thìn chia sẻ, vợ không may bị bệnh, một mình ông lo toan sinh kế cho gia đình và nuôi con ăn học với nghề đánh lưới ven biển. “Nhờ vốn chính sách mà các con tôi có điều kiện học hành. Tôi mong chính sách tín dụng ưu đãi tiếp tục là bệ đỡ cho các gia đình khó khăn, giúp họ vượt khó, vươn lên trong cuộc sống” - ông Thìn nói.

Hội nghị sơ kết hoạt động tín dụng chính sách trên địa bàn TP.Hội An 9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm. Ảnh: Q.VIỆT

Bà Nguyễn Thị Mỵ - Giám đốc Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) TP.Hội An cho biết, tín dụng chính sách trên địa bàn TP.Hội An đến nay đạt tốt, không có nợ quá hạn. Kết quả thực hiện các tiêu chí nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng đến nay đạt kết quả cao.

Chất lượng hoạt động ủy nhiệm của tổ tiết kiệm & vay vốn với 115 tổ/115 tổ xếp loại tốt. Chất lượng, hiệu quả hoạt động tín dụng chính sách cấp xã với 13/13 xã, phường đạt loại tốt.

Các hộ gia đình vay vốn đều sử dụng vốn vay đúng mục đích, đạt hiệu quả cao. Từ nguồn vốn tín dụng chính sách ưu đãi, hộ nghèo, chính sách đã có vốn đầu tư, tạo việc làm, nâng cao thu nhập, phát triển kinh tế gia đình.

Mới đây, tại hội nghị sơ kết hoạt động tín dụng chính sách trên địa bàn TP.Hội An 9 năm 2023 và triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm, ông Nguyễn Văn Lanh - Phó Chủ tịch UBND TP. Hội An, Trưởng Ban đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH TP.Hội An đánh giá cao chất lượng tín dụng chính sách thời gian qua.

Ông Lanh giao Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH TP.Hội An tham mưu Thành ủy, HĐND, UBND chuyển nguồn vốn năm 2024 sang ngân hàng chính sách, đáp ứng nhu cầu vay vốn của nhân dân nói chung, phát triển, mở rộng các dự án kinh doanh, du lịch, dịch vụ trong điều kiện kinh tế - xã hội của địa phương phục hồi mạnh mẽ, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Ngân hàng chính sách phối hợp chặt chẽ với các ngành, địa phương, hội, đoàn thể nhận ủy thác vốn vay điều hành, kiểm tra, giám sát, quản lý tốt nguồn vốn chính sách. Tập trung giải ngân 100% nguồn vốn, tăng trưởng tín dụng nhanh và bền vững.

Thực hiện nghiêm túc bình xét cho vay, cho vay đúng đối tượng, đúng mục đích, đảm bảo công khai, minh bạch. Tiếp tục giữ vững chất lượng tín dụng, chủ động xử lý tốt nợ đến hạn, không để nợ quá hạn phát sinh...