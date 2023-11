Quay thưởng chọn 19 hóa đơn may mắn quý III/2023

(QNO) - Sáng nay 21/11, Cục Thuế Quảng Nam tổ chức chương trình quay thưởng "Hóa đơn may mắn" quý III năm 2023, áp dụng đối với hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế được lập từ ngày 1/7/2023 đến ngày 30/9/2023.

Ông Lương Đình Đường - Phó Cục trưởng Cục Thuế Quảng Nam phát biểu tại chương trình quay thưởng “Hóa đơn may mắn” quý III/2023. Ảnh: Q.VIỆT

Ông Lương Đình Đường - Phó Cục trưởng Cục Thuế Quảng Nam cho biết, trong 2 năm (2022&2023), Cục Thuế Quảng Nam đã tổ chức quay thưởng "Hóa đơn may mắn" 4 kỳ, áp dụng đối với toàn bộ hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế các quý II, III, IV năm 2022 và quý I, quý II năm 2023. Tổng số tiền thưởng 367 triệu đồng đã được trao cho các cá nhân, hộ kinh doanh trúng thưởng. Trong chương trình quay thưởng "Hóa đơn may mắn" quý III năm 2023 ngày hôm nay, sẽ tiếp tục tìm ra chủ nhân của 19 hóa đơn may mắn tiếp theo.

Theo ông Đường, chương trình quay thưởng "Hóa đơn may mắn" thời gian qua đã mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho người dân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Chương trình đã tạo nên sức hút với người tiêu dùng sử dụng hóa đơn điện tử khi mua bán hàng hóa, dịch vụ, đồng thời, khuyến khích việc sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế, qua đó góp phần tạo sự minh bạch trong các khoản chi tiêu, giao dịch của toàn xã hội, bảo vệ tối đa quyền lợi người tiêu dùng.

Cán bộ ngành thuế theo dõi kết quả chương trình quay thưởng "Hóa đơn may mắn" quý III/2023. Ảnh: Q.VIỆT

Kết quả chương trình quay thưởng "Hóa đơn may mắn" quý III năm 2023, ông Huỳnh Công Nguyện với mã số thuế 4000478587 đã trúng giải nhất trị giá 20 triệu đồng; bà Phạm Thị Kim Trọng với mã số thuế 4001265616 đã trúng giải nhì 10 triệu đồng; bà Đoàn Thị Thu Ba với mã số thuế 4000477632 trúng giải nhì 10 triệu đồng; Hồ Thị Thu Lam với mã số thuế 0400388161-001 cũng trúng giải nhì 10 triệu đồng. Ngoài ra còn có 5 giải ba, mỗi giải trị giá 4 triệu đồng; 10 giải khuyến khích trị giá 1 triệu đồng/giải.