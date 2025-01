Xã hội Thơm hương bánh tết xứ Quảng (QNO) - Tết cổ truyền của dân tộc đã gần chạm ngõ từng nhà. Những ngày này, các cơ sở làm bánh tết xứ Quảng phải tất bật nổi lửa đêm ngày mới kịp giao bánh cho khách hàng xa gần. Nhà nhà chạy đua với thời gian để kịp giao những đơn hàng, mẻ bánh tết cuối cùng, để còn kịp chuẩn bị đón năm mới.

Bánh tết của cơ sở "Cô Ba Đại Lộc" - Nguyễn Hoàng Linh. Ảnh: TRIÊU NHAN

Những loại bánh truyền thống xứ Quảng như bánh tổ, bánh thuẫn, bánh in, bánh da, hột sen, bánh chưng, bánh tét… không thể thiếu trong mỗi dịp tết cổ truyền. Cận tết, các cơ sở sản xuất bánh tết truyền thống tại Đại Phong, Đại Cường (Đại Lộc) hay tại huyện Duy Xuyên… nổi lửa từ tờ mờ sớm cho đến đêm khuya để kịp phục vụ người dân đón tết, hoặc mua biếu tặng làm quà.

Bánh in An Lạc, đặc sản của xã Duy Thành, huyện Duy Xuyên. Ảnh: TRIÊU NHAN

Từ 20 tháng Chạp tới tới tận 29 tháng Chạp âm lịch, lò bánh của gia đình ông Võ Hồng Khánh (66 tuổi, trú tại thôn Mỹ Đông, xã Đại Phong) liên tục “đỏ lửa” cả đêm lẫn ngày để kịp đưa bánh ra thị trường. Lò bánh gia đình ông Khánh sản xuất hơn 300 chiếc bánh tổ mỗi ngày. Để kịp giao hàng, tất cả các thành viên trong gia đình ông đều bắt đầu làm việc từ 4 giờ sáng đến tận đêm khuya.

“Một chiếc bánh tổ gia đình tôi bỏ cho mối với giá 22.000 đồng, nhiều người mua số lượng lớn rồi bán lẻ với giá dao động từ 25.000 - 30.000/chiếc. Một mùa bánh tết, gia đình tôi lãi ròng hàng chục triệu đồng. Dù thu nhập không nhiều so với công sức bỏ ra nhưng tôi cảm thấy vui vì giữ được nghề cha ông” - ông Khánh nói.

Gói bánh in. Ảnh: TRIÊU NHAN

Những ngày cận tết, chị Nguyệt (38 tuổi, thôn Mỹ Phước, xã Đại Phong) làm ra cả trăm ký bánh thuẫn mới đủ cung ứng cho nhu cầu thị trường, với giá bán 80.000 đồng/kg.này. “Bánh thuẫn được làm bằng trứng gà, bột, đường và gừng nên rất mềm, bùi xốp, khi ăn vào miệng các nguyên liệu hòa quyện vào nhau tạo nên mùi vị ngọt thanh, thơm ngon. Tôi chỉ gắng làm thêm ngày cuối cùng này nữa là tắt lò để dọn dẹp, lo tết” - chị Nguyệt chia sẻ.

Lò bánh tét của gia đình bà Lê Thị Chín (55 tuổi) ở tại thôn Mỹ Hảo (xã Đại Phong) nấu bán chủ yếu cho tiểu thương tại các chợ Gia Cốc (Đại Minh), chợ Phường Đông (Đại Phong)… và các mối sỉ tại Đà Nẵng. Còn cơ sở bánh tết của "Cô Ba Đại Lộc" - Nguyễn Hoàng Linh (xã Đại An, Đại Lộc) cũng rộn ràng tới tận những ngày cuối cùng của năm với những mẻ bánh, mứt, đồ sấy các loại, rim chả cung ứng cho tết.

Ông Lê Ga giao bánh chưng cho khách ngày 27 tháng Chạp. Ảnh: THÙY LIÊN





Đến tận chiều 27 tháng Chạp, lò bánh của vợ chồng bà Lê Thị Minh Hoa (SN 1965) và ông Lê Ga (SN 1961, trú xã Đại Cường, Đại Lộc) tấp nập người vào kẻ ra. Ngoài bánh ít, bánh xu xuê, bánh chưng, bánh tét, cơ sở bà Hoa còn có thêm bánh tổ. Mỗi ngày, cho ra đời cả trăm ổ bánh tổ và nhiều đòn bánh chưng (bánh chưng nhưn đậu xanh, nhưn thịt) với giá bán từng loại từ 35.000 - 60.000 đồng/cái. Cơ sở bà Hoa gói hơn 1 tạ nếp bánh tét mỗi ngày, với giá bán mỗi đòn bánh tét từ 35.000 - 120.000 đồng.

Bà Hoa chia sẻ: “Chừng vài ngày gần đây, nhu cầu bánh chưng, bánh tét, bánh tổ tăng cao, đơn đặt hàng liên tục nhưng chúng tôi không dám nhận thêm vì không đủ sức làm” - bà Hoa nói.

Sản phẩm mứt dừa truyền thống của "Cô Ba Đại Lộc" - Nguyễn Hoàng Linh (xã Đại An, Đại Lộc). Ảnh: TRIÊU NHAN

Không khí tết như đang gõ cửa tại làng bánh in truyền thống An Lạc (xã Duy Thành, Duy Xuyên). Năm nay, gia đình bà Võ Thị Hồi (xã Duy Thành) sản xuất khoảng 2 tấn bánh các loại, nổi bật vẫn là bánh in đậu xanh. Cơ sở bà Hồi sản xuất đêm ngày, huy động 3 nhân công làm việc vẫn chưa đủ hàng để giao.

Làng An Lạc có hàng chục cơ sở sản xuất bánh truyền thống. Nhiều cơ sở đã đầu tư mua sắm máy móc, trang thiết bị, mở rộng quy mô sản xuất, nhiều mẫu mã hấp dẫn, đẹp mắt hơn so với trước, đáp ứng thị hiếu của khách hàng. Không chỉ có chất lượng tốt, hình thức đẹp mắt, bánh in An Lạc cũng phù hợp với túi tiền người dân nên làng bánh luôn hút khách.

Những chiếc bánh nóng hổi mới vừa ra lò. Ảnh: THÙY LIÊN

Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 sắp gõ cửa từng nhà. Trong mỗi gia đình xứ Quảng, đã nghe thơm hương bánh tết...