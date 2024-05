Quy hoạch - Đầu tư Thống nhất điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở Khu đô thị Nồi Rang (QNO) - Ngày 13/5, UBND tỉnh có công văn gửi các sở, địa phương và Công ty CP Đầu tư và phát triển FVGLAND về việc điều chỉnh tiến độ thực hiện và thông tin chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà ở Khu đô thị Nồi Rang (Duy Xuyên).

Khu đô thị Nồi Rang. Ảnh: Q.T

Theo đó, UBND tỉnh thống nhất điều chỉnh tên chủ đầu tư đã được UBND tỉnh chấp thuận tại Công văn số 7323 ngày 27/12/2017 do dự án đã được UBND tỉnh chấp thuận chuyển nhượng từ Công ty Cổ

phần Đạt Phương Hội An cho Công ty Cổ phần Đầu tư Chu Lai Hội An tại Quyết định số 1840 ngày 10/7/2020.



Bên cạnh đó, UBND tỉnh thống nhất điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở Khu đô thị Nồi Rang để khai thác quỹ đất đối ứng hoàn vốn đầu tư xây dựng cầu Km0+317 trên tuyến đường dẫn phía Bắc cầu Cửa Đại theo hình thức hợp đồng xây dựng - chuyển giao.

Đến hết tháng 9/2024, chủ đầu tư phải thực hiện hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, giao đất phần diện tích còn lại để tiếp tục triển khai thi công toàn bộ dự án; đến hết tháng 12/2024 phải triển khai thực hiện hoàn thành các hồ sơ, thủ tục, nghiệm thu, bàn giao đưa dự án vào khai thác, sử dụng.

Việc điều chỉnh tiến độ thực hiện nhằm tạo điều kiện cho chủ đầu tư triển khai các hồ sơ, thủ tục tiếp theo, đầu tư xây dựng hoàn thành toàn bộ dự án, nghiệm thu, đưa vào sử dụng, phát huy hiệu quả đầu tư hoặc rà soát, điều chỉnh các hồ sơ pháp lý của dự án để đảm bảo điều kiện nghiệm thu, đưa vào sử dụng, kết thúc dự án.