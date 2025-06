Chính trị Thủ tướng Phạm Minh Chính: Kiên định mục tiêu phát triển nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh (QNO) - Chiều 22/6, Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết các Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và các phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2021 - 2025.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Quảng Nam. Ảnh: HOÀNG ĐẠO

Các đồng chí Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ; Đỗ Văn Chiến - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Trần Hồng Hà - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; Mai Văn Chính - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; Lê Minh Hoan - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội đồng chủ trì hội nghị.

Tại điểm cầu tỉnh Quảng Nam, các đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Lê Văn Dũng - Chủ tịch UBND tỉnh; Trần Anh Tuấn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh cùng chủ trì.

Theo báo cáo của Trung ương, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) đã cơ bản hoàn thành toàn bộ các mục tiêu được Quốc hội và Chính phủ giao. Trong đó, 5/8 chỉ tiêu chủ yếu đã hoàn thành, vượt mức mục tiêu đề ra.

Cả nước có 6.084/7.669 xã đạt chuẩn NTM (79,3%), tăng 10,6% so với cuối năm 2021 và cơ bản hoàn thành mục tiêu cả giai đoạn 2021 - 2025 được giao. Có 2.567 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, tăng 2.064 xã so với cuối năm 2021, vượt mục tiêu cả giai đoạn 2021 - 2025 được giao; 743 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu, tăng 700 xã so với cuối năm 2021, vượt mục tiêu cả giai đoạn 2021 - 2025 được giao.

Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Dũng và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn chủ trì tại điểm cầu Quảng Nam. Ảnh: HOÀNG ĐẠO

Cả nước có 329/646 đơn vị cấp huyện (51%) thuộc 60 tỉnh, thành phố đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ/đạt chuẩn NTM, tăng 116 đơn vị so với cuối năm 2021, vượt mục tiêu cả giai đoạn 2021 - 2025 được giao.

Trong số các huyện đạt chuẩn NTM, có 48 huyện được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn NTM nâng cao. Có 24 tỉnh, thành phố có 100% xã đạt chuẩn NTM; trong đó có 19 tỉnh, thành phố có 100% xã đạt chuẩn NTM và 100% đơn vị cấp huyện được công nhận đạt chuẩn/hoàn thành nhiệm vụ NTM.

Năm 2024, thu nhập bình quân của người dân nông thôn Việt Nam đạt khoảng 54 triệu đồng, dự kiến năm 2025 đạt khoảng 58 triệu đồng.

Nông thôn Quảng Nam khởi sắc từ Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM. Ảnh: HOÀNG ĐẠO

Về Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững đã đạt và vượt các chỉ tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo hằng năm do Quốc hội và Chính phủ giao. Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều bình quân giảm 1,03%/năm; tỷ lệ hộ nghèo tại các huyện nghèo bình quân giảm 6,7%/năm; tỷ lệ hộ nghèo dân tộc thiểu số bình quân giảm 4,45%/năm.

Trong mục tiêu 30% huyện nghèo, 30% xã đặc biệt khó khăn thoát khỏi tình trạng nghèo, đặc biệt khó khăn thì đã có 19 xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo được thoát khỏi tình trạng nghèo, đặc biệt khó khăn.

Đến nay, có 3 huyện nghèo được công nhận thoát nghèo, dự kiến năm 2025 sẽ có thêm 19 huyện thoát nghèo. Tổng số hộ nghèo, hộ cận nghèo đầu kỳ là 2.393.332 hộ và dự kiến cuối năm 2025 còn 1.256.197 hộ (đạt 52,49%), vượt 2,49% so với chỉ tiêu giảm 1/2 số hộ nghèo và hộ cận nghèo so với đầu kỳ theo chuẩn nghèo đa chiều của quốc gia.

Đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Quảng Nam. Ảnh: HOÀNG ĐẠO

Cả nước đầu tư hơn 2.600 công trình ở 100% huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo; 100% lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo có nhu cầu đều được tư vấn, hướng nghiệp, kết nối thị trường lao động.

Cạnh đó, tổ chức gần 6.300 phiên giao dịch việc làm, ngày hội việc làm; cập nhật thông tin hơn 1,1 triệu người sử dụng lao động và gần 3 triệu người tìm việc vào cơ sở dữ liệu; thu thập thông tin hơn 23,6 triệu lao động gắn với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Hỗ trợ kết nối việc làm thành công cho hơn 130 nghìn lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo. Triển khai hơn 10.500 mô hình sinh kế, vượt xa mục tiêu hỗ trợ hơn 1.000 mô hình theo kế hoạch...

Toàn quốc đã triển khai hơn 10.500 mô hình sinh kế để giảm nghèo bền vững. Ảnh: HOÀNG ĐẠO

Phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” tiếp tục trở thành phong trào hành động thiết thực, sâu rộng trong toàn Đảng và toàn dân. Các tỉnh, thành phố tích cực triển khai phong trào thi đua với nhiều biện pháp, giải pháp thiết thực, phong phú, đa dạng.

Nhà nước tập trung rà soát, sửa đổi, bổ sung chính sách giảm nghèo, đảm bảo đồng bộ, hiệu quả, phù hợp tình hình thực tế địa phương, tập trung vào 3 nhóm chính sách: hỗ trợ phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho hộ nghèo; hỗ trợ hiệu quả cho người nghèo tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản, ưu tiên cho các dịch vụ thuộc nội dung giảm nghèo đa chiều như nhà ở, giáo dục, y tế, thông tin, nước sạch; phát triển hạ tầng các vùng khó khăn, vùng có tỷ lệ hộ nghèo cao...

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính kết luận hội nghị. Ảnh: HOÀNG ĐẠO

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định 2 Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, giảm nghèo bền vững và 2 phong trào “Cả nước chung sức xây dựng NTM”, “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” luôn gắn kết với nhau, bổ trợ cho nhau để góp phần cơ cấu kinh tế nước nhà phát triển nhanh và bền vững.

Đặc biệt đã làm cho cơ sở hạ tầng, diện mạo nông thôn, vùng miền núi và đời sống người dân được thay đổi, khởi sắc và khang trang, góp phần giúp Việt Nam đã trở thành hình mẫu về thực hiện các mục tiêu thiên niên kỷ.

Thủ tướng khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng và Nhà nước trong việc triển khai những quyết sách hợp lòng dân. Và qua việc thực hiện đã được nhân dân đồng tình ủng hộ, đồng lòng và đoàn kết góp công sức xây dựng đất nước, quê hương giàu đẹp.

Thủ tướng nhấn mạnh thời gian đến cần kiên định với mục tiêu phát triển nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh. Trong đó, phát triển hạ tầng giáo dục, y tế, công nghệ viễn thông theo hướng xanh, sinh thái.

Các bộ ngành, địa phương phải đa dạng sản phẩm nông nghiệp, chuỗi cung ứng nông nghiệp và thị trường. Nhất là phải có cơ chế, chính sách phù hợp, có nhiều lợi ích cho nông nghiệp, nông dân, nông thôn...

Thủ tướng đề nghị phải đặt người nông dân làm trung tâm, đầu tư toàn diện để nông dân Việt Nam thích ứng xu hướng hội nhập toàn cầu, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Đồng thời người nông dân phải có “3 tiên phong” là làm giàu bằng bàn tay, khối óc; tự mình học hỏi, tiếp thu để trở thành nông dân văn minh; sản xuất xanh và đi đầu hưởng ứng phong trào bình dân học vụ số.