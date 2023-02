Cục Thuế Quảng Nam trao thưởng “Hóa đơn may mắn” kỳ II - quý IV/2022

(QNO) - Sáng 8/2/2023, Cục Thuế Quảng Nam đã trao thưởng 80 triệu đồng cho 19 cá nhân, hộ kinh doanh may mắn trúng thưởng trong chương trình quay số ngẫu nhiên “Hóa đơn may mắn” kỳ II - quý IV/2022 mở ngày 12/1/2023.

Lãnh đạo Cục Thuế Quảng Nam trao thưởng cho cá nhân, hộ kinh doanh trúng thưởng hóa đơn may mắn

Theo Cục Thuế, kỳ II - quý IV/2022, thông qua lựa chọn ngẫu nhiên trên hệ thống dữ liệu hóa đơn điện tử của cơ quan thuế đã có 19 cá nhân, hộ kinh doanh trúng thưởng với tổng giá trị 80 triệu đồng, được sàng lọc từ 41.283 hóa đơn hợp lệ, đủ điều kiện tham gia dự thưởng trong số 78.252 hóa đơn đã được lập ra trong quý IV-2022.

Kể từ khi chương trình “Hóa đơn may mắn” mở vào cuối năm 2022, đã có 54 cá nhân, hộ kinh doanh với 56 hóa đơn may mắn trúng thưởng đã trao giải trị giá 235 triệu đồng (tổng số tiền thưởng 155 triệu đồng đã được trao vào sáng 15/11/2022 cho 35 cá nhân với 37 hóa đơn may mắn trúng thưởng trong kỳ quay thưởng lần đầu tiên cho các hóa đơn trong quý II & III - 2022).

Theo ông Lương Đình Đường - Phó Cục trưởng Cục Thuế, hàng quý, Cục Thuế sẽ lựa chọn, xác định các hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế phát sinh trong quý, đầy đủ thông tin định danh người mua (mã số thuế/căn cước công dân/chứng minh nhân dân/hộ chiếu), thông qua sử dụng phần mềm lựa chọn hóa đơn may mắn của Tổng cục Thuế để trao thưởng cho người mua.

Thông qua chương trình nhằm khuyến khích người tiêu dùng lấy hóa đơn khi mua hàng hóa, dịch vụ, tạo lập theo quen “tiêu dùng văn minh”, thúc đẩy người bán hàng hóa, dịch vụ sử dụng hóa đơn điện tử có mã cơ quan thuế, chấp hành tốt chính sách pháp luật thuế, góp sức cùng ngành thuế quản lý doanh thu kinh doanh, chống gian lận thuế, tránh thất thu ngân sách nhà nước, xây dựng một môi trường kinh doanh ngày càng công bằng, văn minh.

Ngoài ra, người mua hàng sẽ được pháp luật bảo vệ trong giao dịch thương mại như bảo hành sản phẩm, dịch vụ hậu mãi, tranh chấp hay khiếu kiện về chất lượng hàng hóa.