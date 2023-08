Mua hàng, lấy hóa đơn... trúng thưởng

(QNO) - Sai, không khớp thông tin, một người mua hàng đã “vuột mất” giải nhất (20 triệu đồng) của chương trình “Hóa đơn may mắn” quý II/2023, trao thưởng sáng nay 29/8.

Trao thưởng giải nhì chương trình “Hóa đơn may mắn” quý II/2023. Ảnh: TÂM CA

Giải nhất không chủ nhân

Bất ngờ đã xảy ra tại buổi trao thưởng chương trình “Hóa đơn may mắn” quý II/2023 khi không có giải nhất (20 triệu đồng). Cục Thuế Quảng Nam chỉ trao 60 triệu đồng cho 18 giải thưởng gồm 3 giải nhì (10 triệu đồng/giải), 5 giải ba (4 triệu đồng/giải) và 10 giải khuyến khích (mỗi giải 1 triệu đồng).

Theo thông báo ngày 18/8/2023 của Cục Thuế, thông qua lựa chọn ngẫu nhiên trên dữ liệu 68.560 hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế, lập từ ngày 1/4 đến 30/6/2023, đủ điều kiện tham gia quay số thưởng, đã xác định được 19 giải thưởng với tổng giá trị trao thưởng 80 triệu đồng.

Hội đồng giám sát chương trình và doanh nghiệp, người mua bán hàng hóa tham dự lễ trao thưởng sáng 29/8/2023. Ảnh: TÂM CA

Tuy nhiên, khi rà soát danh sách cá nhân, hộ kinh doanh theo thông tin cơ sở dữ liệu đăng ký thuế của cơ quan thuế, đối chiếu thông tin định danh trên chứng minh nhân dân/căn cước công dân với thông tin trên hóa đơn trúng thưởng, chủ nhân giải nhất may mắn trong kỳ quay thưởng là bà Nguyễn Thị Phượng (Thăng Bình) đã bị loại.

Lý do thông tin định danh trên chứng minh nhân dân không khớp đúng với thông tin trên hóa đơn trúng thưởng. Theo thể lệ của chương trình, khách hàng này không đủ điều kiện nhận giải.

Cục Thuế Quảng Nam đã tổ chức quay thưởng 4 kỳ “hóa đơn may mắn” (áp dụng cho toàn bộ hóa đơn điện tử có mã cơ quan thuế các quý II, III, IV năm 2022 và quý I, II năm 2023). Kết quả đã có 94 hóa đơn may mắn trúng các giải thưởng với tổng số tiền 369 triệu đồng.

Không phải đây là lần đầu tiên người có “hóa đơn may mắn” trúng giải quay thưởng bị loại. Kỳ trao thưởng sáng 15/11/2022 cũng có một cá nhân không thể nhận được tiền trúng giải vì sai khác mã số thuế.

Ngày 21/4/2022, Chính phủ bấm nút chính thức áp dụng việc sử dụng hóa đơn điện tử cho toàn bộ người nộp thuế kể từ ngày 1/7/2022. Hằng quý, Cục Thuế sẽ lựa chọn, xác định các hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế phát sinh trong quý, đầy đủ thông tin định danh người mua (mã số thuế/căn cước công dân/chứng minh nhân dân/hộ chiếu), thông qua sử dụng phần mềm lựa chọn “hóa đơn may mắn” của Tổng cục Thuế để trao thưởng cho người mua.

Ông Lương Đình Đường - Phó Cục trưởng Cục Thuế nói sau 4 đợt quay, trả thưởng đến nay, chương trình “Hóa đơn may mắn” đã tạo sức hút với người tiêu dùng sử dụng hóa đơn điện tử khi mua bán hàng hóa, dịch vụ và khuyến khích người dân sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế.

Tiêu dùng “thông minh”

Không phải đích đến của “hóa đơn may mắn” là sẽ có thêm nhiều người trúng thưởng hay người bán sẽ có thêm cơ hội quảng bá, giới thiệu hình ảnh, thu hút nhiều khách hàng, tăng doanh thu thông qua việc nhiều người mua hàng, dịch vụ trúng giải thưởng. Ý nghĩa của việc lấy hóa đơn điện tử có mã cơ quan thuế là người mua hàng sẽ được pháp luật bảo vệ trong giao dịch thương mại như bảo hành sản phẩm, dịch vụ hậu mãi, tranh chấp hay khiếu kiện về chất lượng hàng hóa.

“Tiêu dùng thông minh” không chỉ nhận được niềm vui (nếu may mắn) mà sẽ góp phần tạo sự minh bạch trong các khoản chi tiêu, giao dịch của toàn xã hội. Bà Đoàn Thị Nga (khối phố Hà My Đông B, phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn) - một trong 2 người may mắn trúng giải nhất lần quay thưởng “hóa đơn máy mắn” lần đầu tiên (quý II & III/2022) nói “bất ngờ”, nhưng không phải lấy hóa đơn có mã cơ quan thuế để mong trúng thưởng mà chỉ để tạo lập thói quen “văn minh tiêu dùng” cho người bán, mua, tránh gian lận.

Trao giải ba cho 5 người may mắn. Ảnh: TÂM CA

Ông Dương Hồng Ánh - hộ kinh doanh ở Thăng Bình, 1 trong 3 người nhận giải Nhì trong lần quay thưởng quý II/2023 nói đã sử dụng hóa đơn điện tử nhiều năm nay. Khi mua hay bán bất cứ hàng hóa nào đều yêu cầu người bán và người mua nhận hóa đơn, không chỉ có cơ hội mà còn tạo sự bình đẳng, minh bạch trong mua bán.

Cục Thuế cho hay, chương trình “Hóa đơn may mắn” sẽ được tổ chức định kỳ hằng quý. Mỗi hóa đơn sẽ được đưa vào lựa chọn một lần duy nhất. Điều này bảo đảm việc lựa chọn hóa đơn trúng thưởng khách quan, công khai, minh bạch, dưới sự giám sát chặt chẽ của một hội đồng giám sát của cơ quan thuế, có đầy đủ thông tin định danh người mua, không bao gồm: hóa đơn đã hủy, hóa đơn điều chỉnh, hóa đơn thay thế, hóa đơn có thông tin mã số thuế người bán và người mua trùng nhau. Sự cố đáng tiếc khi giải nhất không thể nhận được giải vì sai số đã khiến nhiều người tiêu dùng, hộ kinh doanh suy nghĩ.

Ông Lương Đình Đường - Phó Cục trưởng Cục Thuế nói đây là chương trình cơ quan thuế kỳ vọng sẽ tác động thiết thực, trực tiếp, rộng rãi đến người mua bán hàng. Không chỉ là cách làm hay, thiết thực nhằm tạo lập thói quen tiêu dùng văn minh, mua bán hàng hóa phải có hóa đơn chứng từ hợp pháp, mà còn phù hợp với chủ trương trong việc đẩy mạnh hiện đại hóa, số hóa công tác quản lý thuế...

Không ai khác, chính người tiêu dùng khi lấy hóa đơn khi mua hàng, quyết định rất lớn trong việc góp sức cùng ngành thuế quản lý doanh thu kinh doanh, chống gian lận thuế, tránh thất thu ngân sách nhà nước, xây dựng một môi trường kinh doanh ngày càng công bằng, văn minh hơn!

Tuy nhiên, để bảo đảm quyền lợi, tránh sai sót đáng tiếc, người mua hàng cần cung cấp đầy đủ thông tin định danh để người bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ ghi vào hóa đơn theo đúng quy định, kiểm tra tất cả thông tin ghi trên hóa đơn nhận được từ người bán là hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế, đảm bảo các thông tin chính xác, tìm hiểu và tuân thủ thể lệ chương trình... để có thêm cơ hội may mắn trúng thưởng.