3 lĩnh vực được ưu tiên tổ chức hội chợ, triển lãm

(QNO) - Ngày 22/11, UBND tỉnh ban hành quyết định công bố danh mục địa điểm, lĩnh vực ưu tiên được tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại trên địa bàn tỉnh năm 2024.

Ưu tiên tổ chức hội chợ, triển lãm đối với sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng địa phương... Ảnh: C.N

Theo đó, có 3 lĩnh vực ưu tiên được tổ chức hội chợ, triển lãm. Bao gồm: Hội chợ Xuân 2024; lĩnh vực tiểu thủ công nghiệp, lương thực, thực phẩm, thủ công mỹ nghệ, hàng tiêu dùng; hội chợ trưng bày, triển lãm thành tựu kinh tế - xã hội nhân các ngày lễ lớn của địa phương, hội chợ sản phẩm làng nghề, sản phẩm OCOP, sản phẩm công nghiệp nông thôn, sản phẩm đặc trưng địa phương và ngày hội sản phẩm miền núi của tỉnh.

Địa điểm tổ chức hội chợ, triển lãm tại các huyện, thị xã, thành phố gồm: Trung tâm Văn hóa Quảng Nam (Tam Kỳ); Công viên Hội An, cung đường Nguyễn Du (Hội An); xã Điện Hồng, xã Điện Trung (Điện Bàn); sân vận động huyện Tiên Phước và khu vui chơi trẻ em tại thị trấn Tiên Kỳ (Tiên Phước).

Quảng trường 26/3 (thị trấn Đông Phú, Quế Sơn); sân vận động Vườn Quả (thị trấn Hà Lam, Thăng Bình); khu trung tâm thể thao huyện Núi Thành; Trung tâm VH-TT&TT-TH huyện Phú Ninh; sân vận động huyện Hiệp Đức; sân vận động huyện Phước Sơn; Trung tâm triển lãm giới thiệu, trưng bày sản phẩm Trà My (Bắc Trà My); khu trung tâm giới thiệu, tổ chức hội chợ, phiên chợ sâm Ngọc Linh (Nam Trà My); thị trấn Prao (Đông Giang); trung tâm hành chính huyện Tây Giang; khu liên hợp thể thao sân vận động huyện Nam Giang.

Trung tâm Văn hóa Quảng Nam là điểm tổ chức hội chợ duy nhất ở Tam Kỳ. Ảnh: C.N

Huyện Đại Lộc tổ chức hội chợ, triển lãm tại các địa điểm: sân vận động các xã Đại Cường, Đại Hòa, Đại Nghĩa và mặt bằng đầu tư siêu thị tại ngã tư thị trấn Ái Nghĩa (Đại Lộc).

Các địa điểm được tổ chức hội chợ, triển lãm tại Duy Xuyên là sân Trung tâm Văn hóa huyện và sân Trung tâm TD-TT huyện ở thị trấn Nam Phước; sân vận động các xã Duy Sơn, Duy Nghĩa, Duy Thu; trang trại Lò Gạch cũ (Duy Vinh).