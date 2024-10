Khởi nghiệp - OCOP

40 gian hàng tham gia hội chợ trưng bày sản phẩm OCOP huyện Bắc Trà My

(QNO) - Tối 26/10, nhân kỷ niệm 75 năm thành lập Đảng bộ huyện Trà My (28/10/1949 - 28/10/2024) và chào mừng Lễ hội văn hóa các dân tộc huyện Bắc Trà My năm 2024, UBND huyện Bắc Trà My tổ chức hội chợ trưng bày, giới thiệu sản phẩm OCOP, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu trên địa bàn.