Doanh nghiệp du lịch bán tài sản trả nợ ngân hàng

Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và khai thác tài sản Ngân hàng NN&PTNT Việt Nam (Agribank AMC LTD) vừa thông báo đấu giá 11 căn nhà ở phường Minh An và phường Cẩm Phô (TP.Hội An), càng minh chứng rõ nét những khó khăn, bế tắc mà doanh nghiệp du lịch Hội An đang đối diện.

Du lịch phục hồi chưa như kỳ vọng khiến hoạt động doanh nghiệp du lịch Hội An gặp khó khăn. Ảnh: V.L

Tổng giá trị khởi điểm của 11 căn nhà trên là hơn 250 tỷ đồng, trong đó căn thấp nhất có giá 8,5 tỷ đồng và cao nhất gần 72 tỷ đồng. Căn lớn nhất có diện tích hơn 340m2. Hầu hết bất động sản trên nằm trên tuyến đường chính Trần Hưng Đạo, thuộc khu vực trung tâm thành phố, những vị trí được xem là đắc địa cho hoạt động kinh doanh, lưu trú.

Agribank AMC cho biết, đây đều là tài sản thế chấp cho các khoản vay tại ngân hàng Agribank trong 3 năm từ năm 2016 đến 2018. Trước đó, VietinBank cũng rao bán nhiều bất động sản khác nhau tại TP.Hội An, phần lớn là khách sạn 3 - 4 sao, homestay và biệt thự du lịch với giá khởi điểm từ vài chục tới vài trăm tỷ đồng.

Báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội TP.Hội An 9 tháng của năm 2023 cho thấy, lượng khách tham quan du lịch tăng khá cao, ước đạt gần 3,1 triệu lượt, trong đó tổng lượt khách lưu trú đạt gần 1,2 triệu lượt, tăng hơn 215% so với cùng kỳ, đạt hơn 118% so với kế hoạch. Bình quân số ngày khách lưu trú đạt 2,1 ngày/khách. Công suất sử dụng phòng đạt 170%, doanh thu ngành du lịch ước đạt hơn 2.568 tỷ đồng.

Tuy vậy, nhiều doanh nghiệp du lịch trên địa bàn vẫn đối mặt vô vàn khó khăn, thể hiện qua số lượng bất động sản rao bán ngày càng nhiều. Trên google chỉ cần gõ từ khóa “bán khách sạn Hội An” dễ dàng nhận được hàng trăm kết quả rao bán từ khách sạn, homestay đến nhà hàng, shop lưu niệm… Riêng tại trang “batdongsan.com.vn” thống kê sơ bộ trong vòng 7 ngày gần nhất đã có hơn 30 thông tin rao bán nhà hàng, khách sạn tại Hội An.

Doanh nghiệp du lịch thiếu khách, trong khi nợ, lãi suất ngân hàng phải trả càng khiến doanh nghiệp thêm điêu đứng. Trong một thông báo đấu giá tài sản của VietinBank đăng tải hồi giữa tháng 9 cho thấy, một doanh nghiệp đã nợ ngân hàng này cả tiền gốc, lãi và tiền lãi phạt hơn 136,5 tỷ đồng. Dù vậy, hiện vẫn chưa thể thanh lý khách sạn của doanh nghiệp này do không có giao dịch. Đồng nghĩa, tiền lãi và lãi phạt sẽ tiếp tục tăng.

Kinh doanh khó khăn, bất động sản ảm đạm khiến nhiều doanh nghiệp du lịch Hội An điêu đứng. Không ít doanh nghiệp chấp nhận bán tài sản trả nợ ngân hàng đồng thời bảo lưu số vốn ít ỏi còn lại để duy trì hoat động nhưng bất lực do bất động sản đóng băng.

Trong một dự báo về tình hình bất động sản của Tập đoàn bất động sản DKRA công bố giữa tháng 10 vừa qua cho thấy, bức tranh bất động sản Quảng Nam, Đà Nẵng vẫn khá ảm đạm, chí ít trong 3 tháng còn lại của năm. Riêng phân khúc khách sạn, nghỉ dưỡng sẽ khó có đột biến do tình hình du lịch chưa phục hồi mạnh mẽ như kỳ vọng.

Đặc biệt, mặt bằng lãi suất ngân hàng tuy có hạ nhiệt nhưng vẫn khó tiếp cận… đã tác động tiêu cực đến thị trường khiến dòng tiền lưu thông ít, thanh khoản gặp khó khăn, hoạt động doanh nghiệp du lịch cũng tiếp tục điêu đứng.