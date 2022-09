Hợp tác xã xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm: Cần giải pháp hữu hiệu

Bên cạnh tích cực tham gia xúc tiến thương mại, giới thiệu sản phẩm, các hợp tác xã trên địa bàn tỉnh cần có giải phát để mở rộng thị trường, đưa sản phẩn đến người tiêu dùng.

Giám đốc HTX Nông - ngư nghiệp Núi Thành - Nguyễn Tiến Mạnh (bìa phải) tại Hội chợ Thương mại hữu nghị Lào - Việt. Ảnh: C.T

Nỗ lực quảng bá

Cuối tháng 6 và đầu tháng 7.2022, nhiều gian hàng sản phẩm do hợp tác xã (HTX) của Quảng Nam sản xuất đã được trưng bày tại Hội chợ Thương mại hữu nghị Lào - Việt, tổ chức ở tỉnh Sê Kông (Lào).

Gian hàng HTX Nông - ngư nghiệp Núi Thành (đóng tại xã Tam Tiến, huyện Núi Thành) thu hút sự chú ý của người xem, khi trưng bày sản phẩm “Chả cá mối Tam Tiến” và một số loại cá khô.

Giám đốc HTX Nông - ngư nghiệp Núi Thành, ông Nguyễn Tiến Mạnh nói: “Tiềm năng phát triển kinh tế từ nguồn lợi thủy sản ở địa phương lớn, trong khi nhiều cơ sở sản xuất còn thô sơ, chưa đáp ứng yêu cầu về chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm, bao bì mẫu mã trước khi ra thị trường nên tôi chọn về quê khởi nghiệp bằng cách xây dựng nhà xưởng, đầu tư máy móc trang thiết bị. Tháng 12.2021, HTX thành lập, chuyên chế biến sản phẩm chủ lực là chả cá mối Tam Tiến và hải sản khô”.

Nhằm đưa sản phẩm đến với người tiêu dùng, HTX Nông - ngư nghiệp Núi Thành còn tham gia Teshfesh Quảng Nam, Ngày hội xúc tiến thương mại và hội thi HTX tiêu biểu khu vực miền Trung - Tây Nguyên, Hội chợ xúc tiến thương mại hành lang kinh tế Đông - Tây tại Đà Nẵng. “Chả cá mối Tam Tiến” đã đăng ký bảo hộ thương hiệu và đang tham gia chương trình OCOP đợt 1 năm 2022.

Quảng bá tại hầu hết cuộc triển lãm, hội chợ do Liên minh HTX tỉnh và các sở, ngành phối hợp thực hiện, HTX Nông nghiệp - dịch vụ Đại Thạnh Phát (xã Đại Thạnh, huyện Đại Lộc) giới thiệu đặc sản địa phương “Chè Bancha An Bằng” do đơn vị sản xuất, chế biến và đã được công nhân đạt chuẩn OCOP hạng 3 sao.

Ông Ngô Văn Chi - Giám đốc HTX chia sẻ: “Chè Bancha An Bằng” hiện bán, phân phối qua các siêu thị tại Đà Nẵng, TP.Hồ Chí Minh và tỉnh thành lân cận. Đáng chú ý, đặc sản này cũng được giới thiệu, bày bán tại Thái Lan”.

Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh - ông Võ Bảy cho biết, hưởng ứng Năm du lịch quốc gia Quảng Nam - 2022 và các hoạt động khởi nghiệp của tỉnh, các HTX thuộc lĩnh vực sản xuất, thương mại đã tích cực trưng bày, quảng bá và đưa ra thị trường sản phẩm chất lượng, mẫu mã đẹp được mọi người ủng hộ.

Đơn cử, bánh tráng Đại Lộc của HTX Nông nghiệp Ái Nghĩa (huyện Đại Lộc); dầu phụng, dầu mè của HTX Sản xuất dầu thực vật nguyên chất Bảo Tâm và bánh chưng của HTX Chế biến nông sản, thực phẩm Bà Ba Hội (TP.Tam Kỳ); các sản phẩm làm từ nấm của HTX Nông nghiệp Hoàng Hải Tam Quang (huyện Núi Thành). Không ít tổ hợp tác, HTX tăng cường sản xuất kinh doanh, mở rộng thị trường; giới thiệu sản phẩm và xúc tiến thương mại ra nước ngoài...

Thay đổi để vươn xa

Ngoài các sự kiện do Liên minh HTX tỉnh tổ chức, ông Võ Bảy cho biết, đơn vị còn phối hợp cung cấp thông tin để HTX, tổ hợp tác đăng ký dự triển lãm, hội nghị, hội chợ trong và ngoài nước. Đây là cơ hội để HTX quảng bá, đưa sản vật địa phương tiếp cận người tiêu dùng. Nhờ vậy, không ít hợp đồng kinh tế có giá trị cao đã được ký kết với các cửa hàng, siêu thị lớn. Đây cũng là dịp để HTX rút ra cho mình bài học kinh nghiệm, tìm giải pháp khắc phục.

Đặc sản “Chè Bancha An Bằng” của HTX Nông nghiệp - dịch vụ Đại Thạnh Phát đã có mặt tại Thái Lan. Ảnh: CT

Tuy nhiên, ông Võ Bảy cũng thừa nhận hoạt động nêu trên chỉ mới bước khởi đầu, muốn vươn xa, các HTX phải khắc phục hạn chế, như hàng hóa chưa phong phú, đa dạng; sản phẩm còn dạng thô chiếm phần nhiều, chưa đi vào chế biến sâu; mẫu mã sản phẩm đơn điệu. Đáng chú ý, khi có đối tác đề cập hợp tác tiêu thụ với số lượng lớn, HTX lập tức lúng túng do nguồn nguyên liệu để sản xuất không dồi dào…

Trưởng phòng Kế hoạch - kiểm tra Liên minh HTX tỉnh - ông Đặng Văn Tính chia sẻ, thực tế cho thấy kỹ năng quảng bá, bán hàng của đội ngũ nhân viên, kể cả cán bộ quản lý HTX chưa thành thạo.

Đơn cử, tại Hội chợ xúc tiến thương mại hành lang kinh tế Đông - Tây tổ chức tại Đà Nẵng vừa qua, đơn vị đến từ Bình Định nhiệt tình mời khách thưởng thức chả cá, quả thật sau đó nhiều người thấy ngon và mua với số lượng nhiều. Ngược lại, các HTX của Quảng Nam lại bỏ qua khâu tiếp thị sản phẩm...

Từ thực tế nêu trên, Liên minh HTX tỉnh sẽ tiếp tục tổ chức nhiều lớp tập huấn, tăng cường đào tạo về kỹ năng quản lý, bán hàng, xúc tiến thương mại… Chú trọng đào tạo về chuyển đổi số cho HTX nhằm quảng bá sản phẩm một cách chuyên nghiệp.

Tổ chức cho đại diện tổ hợp tác, HTX đi nghiên cứu, học tập kinh nghiệm ở các địa phương khác. Giữ mối quan hệ kết nối với các sở, ngành liên quan nhằm nắm bắt về hội chợ, hội nghị, triển lãm sẽ diễn ra để thông tin, hỗ trợ các HTX tham dự các sự kiện này…