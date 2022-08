Rộn ràng Lễ hội sâm Ngọc Linh

Lễ hội sâm Ngọc Linh đang rộn ràng nơi đại ngàn huyện Nam Trà My. Hàng loạt hoạt động tại lễ hội thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia.

Tái hiện câu chuyện văn hóa

Lễ hội sâm Ngọc Linh (diễn ra từ ngày 1 - 3.8 tại trung tâm huyện Nam Trà My) rộn ràng ngay từ ngày khai mạc phiên chợ sâm.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu khẳng định, Lễ hội sâm Ngọc Linh là sự kiện có ý nghĩa to lớn đối với huyện Nam Trà My, giúp kích cầu tiêu thụ sản phẩm sâm Ngọc Linh, đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội của huyện Nam Trà My nói riêng và tỉnh Quảng Nam nói chung.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu đề nghị huyện Nam Trà My tuyên truyền người dân bảo vệ nguồn gen gốc, bảo vệ nguồn giống sâm Ngọc Linh đảm bảo chất lượng; giao đất cho nhóm hộ trồng sâm Ngọc Linh dưới tán rừng để bảo vệ rừng; đẩy mạnh quảng bá, xúc tiến tiêu thụ sản phẩm không chỉ trong nước mà còn hướng tới xuất khẩu; tạo điều kiện cho doanh nghiệp thuê dịch vụ môi trường rừng để trồng sâm Ngọc Linh, phát triển sản phẩm sâm theo hướng chế biến sâu để xuất khẩu.