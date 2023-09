Tiểu thương Đại Phong mong sớm được vào chợ mới Phường Đông

(QNO) - Đã hơn 3 năm kể từ ngày di dời ra khu chợ tạm, các tiểu thương ở chợ Phường Đông (xã Đại Phong, huyện Đại Lộc) gặp nhiều khó khăn. Trước mùa mưa bão, hơn lúc nào hết, các tiểu thương đang rất mong được bố trí kinh doanh ổn định ở chợ mới.

Chợ tạm Phường Đông gần cánh đồng chăn thả gia súc nên rất mất vệ sinh. Ảnh: PHAN VINH

Bất tiện chợ tạm

Tháng 8/2020, chợ cũ Phường Đông xuống cấp, UBND xã Đại Phong vận động bà con tiểu thương đến khu chợ tạm được bố trí từ quỹ đất công vốn được quy hoạch làm sân thể thao của xã để buôn bán. Sau đó, địa phương triển khai thi công dự án nâng cấp chợ Phường Đông, tiến độ dự kiến khoảng hơn 12 tháng.

Chị N.T.N.T. bán vải ở chợ Phường Đông cho hay khi chính quyền đến vận động, chị và các tiểu thương đều thống nhất cao. Chị thuê người tháo dỡ ki ốt ở chợ cũ, rồi cho tráng nền bê tông, đào trụ và dựng khung cửa sắt ở khu chợ tạm với chi phí hơn 10 triệu đồng.

Nhiều ki ốt được đầu tư nhưng chợ ế ẩm, tiểu thương thất vọng. Ảnh: PHAN VINH

"Đầu tư tốn kém là vậy nhưng đường vào đây thì chật hẹp, trái tuyến, không được bao nhiêu người mua. Hồi trước ở ngoài chợ cũ, đường lớn, người dân ở Đại Cường, Đại Minh, Đại Hồng, Đại Tân đến chợ nhộn nhịp... Vào trong này có ngày tôi không bán được mét vải nào" - chị T. nói.

[VIDEO] - Quang cảnh chợ tạm Phường Đông ngày cuối tuần:

Your browser does not support the video tag.

Còn chị L.T.K có gian hàng bách hoá cũng bức xúc: "Chờ xây chợ tạm mà tạm tới 3 năm. Lều đắp hết lớp này tới lớp khác mục nát cả. Trâu bò ngang nhiên ra vào húc đổ các trụ, còn phóng uế trong các ki ốt rất mất vệ sinh. Đáng nói nhất là tình trạng ăn cắp vặt, do không có ban quản lý chợ tạm nên thỉnh thoảng chúng tôi lại bị phá tủ, mất đồ".

Nhiều tiểu thương khác còn cho biết, mặt bằng khu chợ tạm nằm thấp hơn so với mặt đường liên xã Đại Phong đi Đại Tân. Mỗi lần mưa xuống, khu chợ lầy lội bùn, mưa làm ướt át. Vì vậy nên khi trời đổ mưa thì chợ gần như vắng tanh.

Một chiếc tủ của tiểu thương bị cậy phá.. Ảnh: PHAN VINH

Ban đầu, khi mới dọn ra chợ tạm, nhiều tiểu thương lo lắng, bức xúc nhưng cũng động viên nhau, chờ ngày chợ mới hoàn thành để được vào buôn bán ổn định. "Rồi từ đó tới nay là 3 năm, chúng tôi chịu không nỗi cảnh khó khăn, ế ẩm nên đã bỏ chợ đi nơi khác buôn bán hoặc chuyển nghề. Có tới 30% tiểu thương không còn buôn bán ở chợ Phường Đông nữa" - bà P.T.T. tiểu thương bán mỹ phẩm chia sẻ.

Chậm do thay đổi đơn vị thi công

Theo ông Ngô Văn Trường - Phó Chủ tịch UBND xã Đại Phong, sau khi di dời các tiểu thương ở chợ Phường Đông ra khu chợ tạm, địa phương đã nhanh chóng triển khai thủ tục để thi công chợ mới. Dự án chợ mới Phường Đông do UBND xã Đại Phong làm chủ đầu tư. Công ty CP Tư vấn và kỹ thuật xây dựng Đại Bình An là đơn vị trúng thầu thi công dự án.

Chợ mới Phường Đông qua góc nhìn từ trên cao. Ảnh: PHAN VINH

Tuy nhiên, do vướng vụ án gian lận trong đấu thầu một dự án khác, ban giám đốc Công ty CP Tư vấn và kỹ thuật xây dựng Đại Bình An bị khởi tố nên dự án chợ mới Phường Đông tạm dừng thi công gần 1 năm.

Trước thực tế này, UBND xã Đại Phong đã tham mưu cấp trên mời đơn vị kiểm toán độc lập và các đơn vị liên quan tiến hành thống kê, chốt khối lượng thi công để bàn giao cho đơn vị thi công mới tiếp tục triển khai dự án.

[VIDEO] - Ông Ngô Văn Trường - Phó Chủ tịch UBND xã Đại Phong giải thích nguyên nhân chợ mới Phường Đông bị chậm tiến độ:

Your browser does not support the video tag.

Chợ Phường Đông mới đã cơ bản hoàn thành và theo kế hoạch khánh thành đưa vào hoạt động trước dịp 30/4 - 1/5/2023. Tuy nhiên, do chưa có hệ thống phòng cháy chữa cháy nên cơ quan chức năng chưa nghiệm thu. Đến cuối tháng 8 vừa qua, chợ mới hoàn thành xong tất cả các hạng mục.

Đại diện chủ đầu tư dự án thường xuyên đi kiểm tra công trình chợ mới Phường Đông. Ảnh: PHAN VINH

Ông Trường cho rằng, trong những lần tiếp xúc cử tri, và con đều kiến nghị về mất an ninh trật tự, chợ tạm xuống cấp, lầy lội, trái đường sinh ra ế ẩm... ở chợ tạm. UBND xã Đại Phong cũng cố gắng hết sức trong việc đôn đốc sớm hoàn thành dự án chợ mới.

Tháng 10/2023, UBND xã Đại Phong sẽ giao đơn vị độc lập tổ chức đấu giá vị trí mặt bằng kinh doanh tại chợ mới Phường Đông. Ảnh: PHAN VINH

"Hiện tại, địa phương đang chờ đoàn công tác của huyện về nghiệm thu công trình. Đồng thời, chúng tôi cũng đã lên phương án đấu giá vị trí và vận hành chợ mới gửi UBND huyện xin phê duyệt. Theo đó, sắp tới địa phương sẽ tổ chức mời đơn vị đấu giá độc lập về tổ chức đấu giá 21 vị trí cho bà con tiểu thương. Dự kiến khoảng hơn 1 tháng nữa bà con sẽ được mua bán ổn định tại chợ mới" - ông Trường nói.