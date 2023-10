Vốn tín dụng chính sách tại TP.Hội An phát huy hiệu quả

Trong 9 tháng qua, Ban Đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội TP.Hội An đã tăng cường chỉ đạo, điều hành, kiểm tra, giám sát; tham mưu cho thành phố chuyển nguồn vốn ngân sách 7 tỷ đồng sang Ngân hàng Chính sách xã hội từ đầu năm để cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác.

Dự án vay vốn sản xuất nước mắm tại Cẩm Thanh – Hội An.

Tổng nguồn vốn thực hiện đến 30/9 là gần 246 tỷ đồng, tăng hơn 33,6 tỷ đồng so với đầu năm và tăng hơn 47 tỷ đồng so với cùng kỳ năm ngoái; số dư huy động tiền gửi tiết kiệm hơn 55,2 tỷ đồng, tăng hơn 5,4 tỷ đồng so với đầu năm, đạt hơn 108% kế hoạch giao. Đáng chú ý, đợt thi đua gửi tiết kiệm vì người nghèo theo kế hoạch phối hợp với Hội Nông dân thành phố đạt doanh số lên đến 11 tỷ đồng.



Các chương trình tín dụng cũng được Ngân hàng Chính sách xã hội TP.Hội An triển khai hiệu quả như doanh số cho vay chương trình giải quyết việc làm, nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, nhà ở xã hội, học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn đến 30/9 đạt hơn 87,5 tỷ đồng với 1.342 lượt hộ vay vốn, tăng gần 3,6 đồng so với cùng kỳ năm trước.

Đến nay, dư nợ ủy thác qua 4 hội đoàn thể trên địa bàn Hội An đạt 242,4 tỷ đồng, chiếm 99,85% tổng dư nợ với hơn 5.000 hộ vay, 115 tổ tiết kiệm và vay vốn quản lý. Chất lượng tín dụng tiếp tục được giữ vững, không có nợ quá hạn.