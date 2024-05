Quốc phòng - An ninh

Thượng tá Ngô Đình Miền được điều động giữ chức Phó Trưởng Công an huyện Đông Giang

(QNO) - Theo quyết định vừa được Công an Quảng Nam công bố, Thượng tá Ngô Đình Miền được điều động từ Công an huyện Phước Sơn đến giữ chức Phó Trưởng Công an huyện Đông Giang.