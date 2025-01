Giảm nghèo - An sinh Tiên Phước chăm lo tết cho dân Huyện Tiên Phước chú trọng triển khai nhiều phần việc như trao quà tết, chế độ cho người có công, đảm bảo giao thông, an ninh trật tự... để người dân đón tết an toàn, ấm áp.

Người có công, gia đình người có công nhận chế độ trợ cấp vào chiều 20/1. Ảnh: D.L

Tết ấm áp

Ngày 20&21/1, toàn bộ số tiền trợ cấp cho người có công (NCC), thân nhân liệt sĩ cũng như quà tết của Chủ tịch nước, UBND tỉnh đều đã được chuyển đến tận tay NCC trên địa bàn huyện Tiên Phước.

Tại Bưu cục xã Tiên Phong, khoảng 1,8 tỷ đồng tiền trợ cấp dành cho NCC (tháng 1&2/2025, truy lĩnh từ tháng 7-12/2024) đều đã được chi trả.

Là vợ liệt sĩ, bà Đoàn Thị Hóa đã nhận phần quà thờ cúng liệt sĩ của tỉnh để thắp nhang cho chồng. Nay tiền chế độ được nhận, bà sẽ sắm những thứ cần thiết để tết ấm áp hơn. Bà Hóa nói: “Nhận lúc hai tháng trợ cấp, thêm tiền truy lĩnh nên tết này khá đủ đầy”.

Với thương binh Lê Văn Phụng, số tiền trợ cấp nhận cùng lúc hơn 30 triệu đồng dành cho ông giúp mua sắm tết thong thả hơn. Ông Phụng cho hay, năm này trợ cấp tăng, nên số tiền ông nhận được cũng khá hơn trước.

Nguồn chế độ trợ cấp được cấp trước tết giúp gia đình người có công yên lòng đón Tết. Ảnh: D.L

Những ngày vừa qua, khá nhiều đoàn thăm, chúc tết đến với trẻ em nghèo, hộ dân khó khăn, người yếu thế từ các nguồn lực xã hội hóa. Với người nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, những món quà tết dù ít hay nhiều đều là niềm động viên đối với họ.

Phòng LĐ-TB&XH huyện Tiên Phước cho biết, hiện nay các xã đang thực hiện cấp phát quà tết của Chủ tịch nước, UBND tỉnh, chế độ trợ cấp đến với NCC.

Tiên Phước đang chi trợ cấp ưu đãi tháng 1&2/2025 cho NCC, thân nhân NCC với 1.414 người, tổng số tiền 9 tỷ đồng và chi trợ cấp đối tượng thanh niên xung phong với tổng số tiền hơn 44 triệu đồng.

Các địa phương đang chuyển 3.201 suất quà của Chủ tịch nước, 6.856 suất quà của UBND tỉnh bằng tiền mặt đến với NCC, thân nhân NCC, kết thúc trước 23 tháng Chạp.

Ngoài ra, từ nguồn ngân sách huyện, có 687 suất quà tặng với tổng kinh phí hơn 456 triệu đồng được lãnh đạo huyện thăm, tặng các đồng chí lãnh đạo qua các thời kỳ, NCC với cách mạng, các cơ quan, đơn vị, cán bộ hưu trí, các đồng chí đảng viên 50 năm tuổi đảng trở lên...

Với 6.515 người thuộc diện bảo trợ xã hội, tiền trợ cấp cũng đã được chi trả xong để họ có điều kiện mua sắm tết. Những người gặp khó khăn có nguy cơ thiếu đói trong dịp tết đã được cấp 55.260kg gạo, với 3.684 nhân khẩu từ nguồn dự phòng ngân sách của huyện Tiên Phước.

Có 616 người nghèo được hỗ trợ đón tết với tổng số tiền 184 triệu đồng. Ngoài ra, từ nguồn xã hội hóa đã huy động 1.995 suất quà với tổng số tiền hơn 972 triệu đồng đã hỗ trợ các đối tượng yếu thế khác.

Chuẩn bị chu đáo

Bà Nguyễn Thị Thông - Trưởng phòng LĐ-TB&XH huyện Tiên Phước cho biết, Huyện ủy, UBND huyện đã yêu cầu các phòng, ban và địa phương chăm lo tết chu đáo cho nhân dân về mọi mặt. Đến nay, các phần việc đang được triển khai, cố gắng kết thúc trong tuần này.

Trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại xã Tiên Cẩm nhận quà tết. Ảnh: D.L

Các địa phương phối hợp ban, ngành, đoàn thể tổ chức trang trí, chỉnh trang, vệ sinh các khu tưởng niệm và nghĩa trang liệt sĩ, trang trí cờ phướn, khẩu hiệu, hoa trong nghĩa trang và các phần mộ liệt sĩ đảm bảo.

Tổ chức nghiệm thu công trình nghĩa trang liệt sĩ xã Tiên Thọ, Tiên Lộc, Tiên Lãnh, Tiên Cẩm, đẩy nhanh tiến độ công trình nghĩa trang liệt sĩ xã Tiên Sơn, Tiên Hà, Tiên Ngọc, Tiên Lập và Nghĩa trang liệt sĩ huyện hoàn thành trước Tết Nguyên đán để phục vụ thăm viếng của các đơn vị và thân nhân liệt sĩ.

Ngoài lo cho người nghèo, gia đình chính sách, các khu dân cư, đường làng, ngõ xóm ở Tiên Phước đang tất bật dọn dẹp vệ sinh, trang trí. Đặc biệt, các tuyến đường đang thi công giao thông nông thôn đều phải hoàn thành trước tết để người dân thuận tiện trong lưu thông.

Đối với tuyến Liên kết vùng miền Trung đang thi công qua địa bàn các xã Tiên Phong, Tiên Mỹ, Sở GTVT cũng như UBND huyện Tiên Phước đã có các văn bản đề nghị đơn vị thi công khắc phục tạm thời những vị trí có nguy cơ mất an toàn, đang thi công dang dở, tạo mặt bằng để người dân đi lại trong dịp tết.

Ông Phạm Việt Hậu - Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Tiên Phước cho biết: “Sở GTVT đã kiểm tra thực tế toàn tuyến và có công văn yêu cầu đơn vị thi công là Tổng Công ty Thăng Long khắc phục đảm bảo lưu thông trong dịp tết.

Chủ đầu tư và đơn vị thi công đã có khắc phục, nhưng việc thực hiện chưa đồng bộ, triệt để, đồng thời sau đợt mưa kéo dài đã xuất hiện nhiều đoạn hư hỏng tạo hố nguy hiểm, gây khó khăn trong việc lưu thông trên tuyến đoạn qua Tiên Phong, Tiên Mỹ khiến người dân bức xúc. Vì thế huyện đã tiếp tục đề nghị đơn vị thi công phải khắc phục triệt để, không để xảy ra mất an toàn giao thông trên tuyến này”.

Đối với việc đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cháy nổ trong dịp tết, UBND huyện cũng đã yêu cầu Công an huyện Tiên Phước, công an các xã, thị trấn tăng cường tuần tra đảm bảo an ninh trật tự. Nguy cơ sử dụng pháo nổ tự chế gây mất an toàn trong thanh thiếu niên được quán triệt trong từng trường học, ngăn chặn ngay từ đầu để không xảy ra vụ việc đáng tiếc liên quan đến pháo nổ trước, trong và sau tết.