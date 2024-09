Kinh tế Tiên Phước hỗ trợ máy móc cho HTX Nông nghiệp Tích Lộc (QNO) - Sáng nay 26/9, Phòng Kinh tế - hạ tầng huyện Tiên Phước tổ chức nghiệm thu và bàn giao máy móc cho Hợp tác xã (HTX) Nông nghiệp Tích Lộc, thôn 1 (xã Tiên Lộc).

Nghiệm thu và bàn giao máy móc cho HTX Nông nghiệp Tích Lộc, thôn 1, xã Tiên Lộc (Tiên Phước). Ảnh: N.H

Từ nguồn kinh phí thuộc Dự án khuyến công quốc gia năm 2024, Phòng Kinh tế - hạ tầng huyện đã hỗ trợ HTX Nông nghiệp Tích Lộc mua các loại máy đùn cám viên công suất cao, máy tải cấp liệu và máy trộn nguyên liệu bột với tổng kinh phí hơn 335 triệu đồng; trong đó huyện hỗ trợ hơn 167 triệu đồng.

Sau khi nghiệm thu thiết bị máy móc chế biến thức ăn chăn nuôi, Phòng Kinh tế - hạ tầng huyện yêu cầu HTX bảo quản và vận hành hiệu quả thiết bị công nghệ, giải quyết về vấn đề bảo vệ môi trường và đảm bảo an toàn cho người lao động. Được biết, HTX Nông nghiệp Tích Lộc đầu tư trên lĩnh vực chăn nuôi heo là chính, với quy mô khá lớn.

Trước đó, Phòng Kinh tế - hạ tầng huyện Tiên Phước cũng đã nghiệm thu hỗ trợ máy móc cho HTX Sản xuất mỳ gạo, bánh tráng Tiên Phong (thôn Địch An, xã Tiên Phong) và máy móc cho cơ sở sản xuất trầm hương Thái Bình An (khối phố Bình An, thị trấn Tiên Kỳ), với tổng kinh phí hỗ trợ hơn 280 triệu đồng.