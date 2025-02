Giao thông - Xây dựng Tiên Phước tích cực chống lãng phí từ sử dụng đất Điểm tên các dự án đầu tư do doanh nghiệp và Nhà nước thực hiện đang chậm tiến độ, chậm đưa đất vào sử dụng tại địa bàn huyện Tiên Phước, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết yêu cầu phải quyết liệt, mạnh mẽ, tập trung trên tinh thần “5 rõ” để khắc phục, chống lãng phí.

Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết yêu cầu lãnh đạo địa phương phải mạnh mẽ, quyết liệt, khắc phục ngay các vướng mắc thuộc thẩm quyền của địa phương khi kiểm tra dự án đường tránh lũ. Ảnh: THÀNH CÔNG

Loay hoay gỡ vướng

Theo báo cáo của Huyện ủy Tiên Phước, hiện trên địa bàn huyện tồn tại một số dự án chậm tiến độ, chậm đưa đất vào sử dụng, gây lãng phí tài nguyên và ảnh hưởng đến định hướng phát triển kinh tế - xã hội.

Đối với dự án do doanh nghiệp quản lý, qua rà soát, địa phương cho hay Dự án phát triển bất động sản khu phố mới Phước An do Công ty CP Đầu tư phát triển hạ tầng Quảng Nam làm chủ đầu tư hiện gặp khó khăn trong việc bố trí tái định cư, chưa giải quyết đầy đủ quyền lợi của người dân.

Đối với khu vực đầu tư công, hàng loạt dự án đang chậm gồm: Đường tránh lũ nối nội thị Tiên Kỳ với quốc lộ 40B, đập Xai Mưa (xã Tiên Lãnh), Trạm biến áp 110kV và đấu nối, phát huy giá trị di tích Nhà lưu niệm cụ Huỳnh Thúc Kháng, đường Liên kết vùng miền Trung...

Báo cáo tại buổi làm việc, ông Nguyễn Hùng Anh - Phó Chủ tịch UBND huyện Tiên Phước nhận định, hầu hết dự án chậm tiến độ liên quan đến vướng mắc từ giải phóng mặt bằng. Việc thiếu quỹ đất tái định cư khiến nhiều hộ dân không chấp nhận di dời, gây kéo dài tiến độ thực hiện dự án. Một số hộ dân thay đổi quan điểm, không đồng ý với phương án bồi thường đã thống nhất trước đó mà đòi hỏi mức cao hơn...

Về chính sách, tại một số dự án chưa có phương án hỗ trợ hợp lý để chuyển đổi nghề nghiệp cho người dân sau khi mất đất sản xuất. Đặc biệt, việc hỗ trợ tái định cư cho dân chậm, giá đất tái định cư chưa hợp lý là nguyên nhân kéo dài các dự án so với tiến độ đề ra.

Ông Phạm Văn Đốc - Bí thư Huyện ủy Tiên Phước cho hay, bên cạnh khó khăn về quỹ đất tái định cư, một số dự án thiếu nguồn đất đắp; đồng thời thừa nhận nhiều việc “huyện làm quá chậm”.

“Đặc biệt Dự án phát triển bất động sản khu phố mới Phước An là vấn đề lịch sử để lại, nhiều việc không giám sát kỹ, đục nước bắt cá, cứ làm cho được việc sau đó để lại hậu quả, giải quyết gặp nhiều khó khăn.

Về dự án liên kết vùng, đã chỉ đạo rất quyết liệt, nhưng nút thắt là con người. Huyện ủy đã chỉ đạo biệt phái, tập trung người để xử lý, nhưng UBND huyện chưa thực hiện” - ông Đốc phát biểu tại buổi làm việc.

Dự án đường tránh lũ tại Tiên Phước đang gặp nhiều vướng mắc về giải phóng mặt bằng. Ảnh: THÀNH CÔNG

Phải dồn sức tháo gỡ

Phê bình địa phương còn chậm trong thực hiện một số dự án, gây lãng phí, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Nam Hưng nhấn mạnh vai trò chủ động của cấp huyện, yêu cầu địa phương mạnh tay trong việc giải quyết dứt điểm các vấn đề tồn đọng, đảm bảo tiến độ các dự án quan trọng, đồng thời bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người dân.

Đối với Dự án khu phố mới Phước An, ông Trần Nam Hưng đề nghị ban thường vụ cấp huyện toàn quyền quyết định với tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm.

Đồng thời nêu quan điểm ủng hộ áp dụng giá đất cũ để bố trí tái định cư cho người dân, bởi lỗi thuộc về Nhà nước, địa phương đã không chuẩn bị quỹ đất tái định cư khi triển khai dự án, công tác tái định cư đi sau, ảnh hưởng đến đời sống, quyền lợi của người dân, nếu áp giá tái định cư theo hiện hành người dân sẽ càng thiệt thòi.

Đối với dự án đường tránh lũ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Nam Hưng đề nghị thống nhất gia hạn tiến độ thực hiện, yêu cầu địa phương gấp rút triển khai các phần việc.

Ông Hưng phê bình địa phương chậm trong triển khai, thiếu chủ động, thiếu quyết liệt, đồng thời đặt ra hạn định đến ngày 30/6 phải hoàn thành mọi thủ tục, nếu không hoàn thành phải kiểm điểm, báo cáo về UBND tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND Trần Nam Hưng cũng yêu cầu các đơn vị phối hợp với địa phương đẩy nhanh tiến độ thực hiện, đảm bảo hạn định đặt ra, thống nhất đề xuất hỗ trợ kinh phí cho địa phương triển khai dự án phát huy giá trị di tích Nhà lưu niệm cụ Huỳnh Thúc Kháng.

“Đối với các dự án vướng về bồi thường, tái định cư phải phân công rõ trách nhiệm, huy động hệ thống chính trị, nếu việc vận động không thành công phải xây dựng phương án cưỡng chế để đảm bảo tiến độ. Ban Thường vụ Huyện ủy chủ động xây dựng quỹ đất tái định cư, không để lặp lại.

Về công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, cần công khai, vận động thuyết phục, đồng thời kiên quyết cưỡng chế thi hành với các trường hợp cố tình chây ì, đảm bảo thực thi đúng kỷ cương pháp luật, không để kéo dài gây ảnh hưởng đến tiến độ dự án” - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Nam Hưng nêu.

Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết yêu cầu phải gắn trách nhiệm với từng đồng chí trong Ban thường vụ Huyện ủy trên tinh thần "5 rõ". Ảnh: THÀNH CÔNG

Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết nhận định địa phương ít để xảy ra tình trạng lãng phí về sử dụng đất, một số việc dở dang nhưng cũng đã có hướng giải quyết. Tuy nhiên, nếu địa phương thiếu quyết liệt, thiếu chủ động, để tái diễn tình trạng chậm tiến độ, chậm đưa đất vào sử dụng sẽ trở thành “tiếp tay cho lãng phí”.

Thời gian tới, nếu không đổi mới cách làm, đổi mới tư duy, đổi mới trong lãnh chỉ đạo, điều hành thì sẽ khó, đòi hỏi sự quyết liệt, quyết đoán hơn, chịu trách nhiệm nhiều hơn của các cấp ngành theo phân cấp, ủy quyền.

“Tôi đề nghị trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo cần đổi mới theo nguyên tắc “5 rõ” để đảm bảo tính cụ thể, sâu sát, trực tiếp hơn. Ban Thường vụ phải đi sâu vào thực tiễn, gắn trách nhiệm với từng đồng chí, xem đó là kết quả để đánh giá khả năng hoàn thành nhiệm vụ của từng người. Mỗi đồng chí trong Ban Thường vụ phải có thời hạn rõ ràng cho từng công việc được giao, tránh tình trạng trì trệ, thiếu hiệu quả. Chỉ khi có sự giám sát chặt chẽ, trách nhiệm cụ thể và quyết tâm đổi mới mạnh mẽ, thì mới có thể đạt được những kết quả thực chất, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới” - Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết nói.