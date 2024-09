Xã hội Tiếp sức cho giáo dục miền núi (QNO) - 4 giờ sáng, khi TP.Đà Nẵng còn chìm trong giấc ngủ, nhiều bạn trẻ đã gói ghém yêu thương đến với các điểm trường xa xôi nhất trên rẻo cao Nam Trà My.

Điểm trường ông Phụng nhìn phía trước

Xây trường trên núi

Gác lại kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, hơn 20 bạn trẻ trong CLB Bạn thương nhau đã vượt chặng đường hơn 150km, đặt chân đến điểm trường ông Phụng – một trong những điểm trường lẻ xa xôi nhất ở xã Trà Dơn, huyện Nam Trà My.

Tại đây, đoàn đã khánh thành điểm trường ông Phụng, do nhóm vận động kinh phí tài trợ xây dựng gồm: 3 phòng học, 3 phòng ngủ giáo viên, khu bếp, vệ sinh, tivi, tủ lạnh, tủ sách, khu vui chơi, hệ thống đèn năng lượng mặt trời… tổng giá trị đầu tư gần 1,1 tỷ đồng.

Điểm trường ông Phụng được đưa vào sử dụng trước thềm khai giảng năm học mới 2024 - 2025. Ảnh: Trường An

Đồng thời, nhóm tổ chức các hoạt động nấu ăn, chiếu phim, tặng quần áo mới và đồ dùng học tập trị giá gần 300 triệu đồng, tiếp sức cho 25 điểm trường xa của huyện.

Chia sẻ về quyết định xây trường trên núi, anh Nguyễn Bình Nam – Chủ nhiệm CLB Bạn thương nhau cho biết: “Trong một lần đi trao quà ở huyện miền núi Nam Trà My cách đây 13 năm, chúng tôi bắt gặp hình ảnh các thầy cô dạy học trong những điểm trường xuống cấp trầm trọng, tranh tre nứa lá, phía dưới bùn sình nhão nhoẹt, mái tôn thủng lỗ chỗ. Một tấm bảng cũng chia đôi vì đó là lớp ghép, bàn ghế thì xập xệ. Mỗi khi mưa xuống thì không thể dạy được do tiếng ồn. Khi trở về, những hình ảnh ấy cứ đau đáu trong đầu chúng tôi.

Đó là khởi nguồn cho dự án “Xây trường trên núi”. Đến nay, nhờ sự chung tay của cộng đồng, nhóm đã xây dựng được 18 điểm trường trên địa bàn các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, Quảng Trị”.

Giáo viên cắm bản và người dân cùng góp công xây dựng điểm trường ông Phụng. Ảnh: Bình Nam

Cô giáo Hạ và học trò hân hoan, vui mừng khi điểm trường ông Phụng được xây dựng mới khang trang. Ảnh: Trường An

Cô giáo Huỳnh Thị Hạ (28 tuổi, người Co) ân cần chải tóc, thay đồng phục mới cho học trò, nhìn ra khoảng sân trường đầy nắng, có lũ trẻ đang vui đùa thích thú bên khu vui chơi mới lắp đặt, xúc động: “Có điểm trường mới kiên cố này sẽ đảm bảo an toàn không chỉ việc học mà còn lưu trú cho cô trò trong mùa mưa, không còn cảnh mưa dột, gió lùa, vừa dạy học vừa thấp thỏm như trước. Cơ sở vật chất cũng đầy đủ hơn so với mọi năm. Nói chung là cô trò vui lắm, không thể diễn tả hết được”.

Đón Trung thu cùng trẻ em vùng cao

Cùng dịp này, ở Trường Tiểu học Trà Cang và điểm trường lẻ Tăk Rân, xã Trà Cang, huyện Nam Trà My cũng diễn ra nhiều hoạt động ý nghĩa do hơn 200 tình nguyện viên của nhóm Trạm nụ cười (TP.Đà Nẵng) tổ chức.

Bạn Huỳnh Trần Nguyệt Thi, đại diện nhóm Trạm nụ cười cho biết, nhân dịp khai giảng năm học mới và Tết Trung thu, nhóm tổ chức khám chữa bệnh răng miệng, cắt tóc, cắt móng tay chân, tiệc buffet, trao tặng đồ dùng học tập, vui chơi, đồng phục mới, phá cổ trung thu, chiếu phim trên núi… cho hơn 660 em học sinh. Tổng giá trị chương trình gần 1 tỷ đồng.

Hoạt động khám bệnh và đón Trung thu cùng em do nhóm Trạm nụ cười (Đà Nẵng) tổ chức tại điểm trường Trà Cang. Ảnh: Trường An

“Nhìn thấy phần thức ăn đầy ắp, một em bé vùng cao rụt rè hỏi: Cô ơi! đĩa thức ăn này cho bao nhiêu bạn? Khi nghe tôi trả lời, là dành hết cho con đấy. Bạn nào cũng được 1 phần như vậy, cậu bé òa lên thích thú và nói chưa bao giờ con được ăn một bữa ăn no, nhiều đồ ngon như vậy…” - bạn Nguyễn Cẩm (Đà Nẵng) chia sẻ kỷ niệm đáng nhớ trong lần đầu tiên tham gia hoạt động thiện nguyện về với trẻ em vùng cao Nam Trà My.

Ông Võ Đăng Thuận – Trưởng phòng GD-ĐT huyện Nam Trà My cho biết, năm học 2024 – 2025, toàn huyện có khoảng 10.500 học sinh cả 3 cấp học, 373 lớp (tăng thêm 6 lớp so với năm học trước).

Niềm vui của trẻ em vùng cao Nam Trà My khi được nhận quà và dụng cụ học tập từ các nhà hảo tâm. Ảnh: Trường An

Đến nay, phần lớn các trường học trên địa bàn đã được kiên cố hóa, còn lại khoảng 6 điểm trường lẻ còn xây tạm tường gỗ, mái tôn, nền xi măng, tập trung ở xã Trà Vinh (giáp ranh Kon Tum), xã Trà Tập và xã Trà Dơn. Hầu hết các điểm trường lẻ này nằm ở các thôn bản xa, do giao thông cách trở không thể vận chuyển vật liệu xây dựng được.

Về đội ngũ cán bộ, giáo viên trong biên chế còn thiếu hơn 300 người, đã được bổ sung bằng giáo viên hợp đồng, cơ bản đáp ứng nhu cầu giảng dạy năm học mới.

“Thời gian qua, các địa phương đã kêu gọi nguồn lực xã hội hóa, xây trường, trao nhiều phần quà cho trẻ em nhân dịp năm học mới. Điều này đã tiếp thêm động lực cho các thầy trò vùng cao huyện Nam Trà My vượt khó gieo chữ trên núi” – ông Thuận nói.