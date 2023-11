Bắt đối tượng lừa đảo chiếm đoạt hơn 1,7 tỷ đồng dưới hình thức chơi biêu

(QNO) - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Nam vừa tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam đối với Trương Thị Lệ (SN 1970, xã Đại Cường, huyện Đại Lộc) để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan công an tống đạt các quyết định đối với Trương Thị Lệ. Ảnh: X.M

Từ năm 2010 đến 2013, Trương Thị Lệ tổ chức các dây biêu với số tiền góp biêu hằng ngày và việc chơi biêu có tổ chức đấu biêu hằng kỳ theo quy định.

Từ năm 2013 đến 2023, Lệ tăng dần các dây biêu và các phần tham gia, thời gian góp biêu trong 10 tháng, 12 tháng hoặc 13 tháng. Số tiền góp mỗi phần cho một tháng thường nhiều mức khác nhau tùy theo khả năng góp của người chơi, dao động 1,5 - 6 triệu đồng, hoặc góp theo ngày, một người có thể góp nhiều phần. Tuy nhiên, Lệ không tổ chức cho người chơi đấu biêu hằng kỳ mà tự đưa ra mức lãi cho từng người chơi biêu.

Đầu năm 2022, do gặp khó khăn trong chung trả tiền biêu cho người chơi, Lệ đã có hành vi gian dối trong việc tổ chức chơi biêu bằng cách tự đưa ra các “dây biêu khống” và số phần tham gia trong dây biêu. Người chơi tin tưởng đóng tiền góp biêu hằng tháng cho Lệ và bị Lệ chiếm đoạt.

Với thủ đoạn trên, từ năm 2022 đến tháng 6/2023, Lệ đã chiếm đoạt của 26 người chơi biêu tổng số tiền hơn 1,7 tỷ đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Nam thông báo ai là bị hại của bị can Trương Thị Lệ, liên hệ đơn vị hoặc điều tra viên Phạm Văn Tự, số điện thoại 0905.897809 để được giải quyết.