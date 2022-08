Chung tay giữ gìn an ninh trật tự

Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở TP. Tam Kỳ đã xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả.

“Tổ tự quản 5 trong 1” thôn Kim Đới, xã Tam Thăng triển khai nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự. Ảnh: THU SƠN

Tháng 4.2022, Ban Chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc phường Trường Xuân ra mắt mô hình “Camera an ninh”. Đến nay, trên địa bàn phường đã có gần 50 camera an ninh được bố trí tại những vị trí quan trọng.

Qua hệ thống này, Công an phường Trường Xuân đã phát hiện và xử lý nhiều nhóm đối tượng vi phạm an ninh trật tự trên địa bàn, được người dân đồng tình và ủng hộ các điều kiện khác như điểm gắn camera, mạng internet, nguồn điện duy trì hoạt động của các camera.

Ông Lê Đình Thắng ở khối phố Đồng Sim (phường Trường Xuân) chia sẻ: “Chúng tôi rất phấn khởi và ủng hộ mô hình này. Từ khi có hệ thống camera, tình trạng trộm cắp vặt, tại nạn giao thông giảm hẳn”.

Thiếu tá Nguyễn Văn Diệu - Phó Trưởng Công an phường Trường Xuân, cho biết: “Chúng tôi đã tuyên truyền vận động nhân dân lắp đặt camera trước nhà, sau đó giao lại cho lực lượng công an phường quản lý, nắm bắt tình hình an ninh trật tự trên địa bàn. Toàn bộ kinh phí lắp đặt đều được xã hội hóa, vận động từ nhân dân nên mô hình này còn có tên là camera 0 đồng”.

Tháng 3.2021, xã Tam Thăng ra mắt mô hình “Tổ tự quản 5 trong 1” đầu tiên tại thôn Kim Đới, thực hiện kép 5 nhiệm vụ gồm: bảo vệ, giữ gìn an ninh trật tự ở địa bàn thôn, tham gia phòng chống tội phạm, các hành vi vi phạm pháp luật khác; tham gia công tác phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ; tham gia công tác phòng chống dịch bệnh; phòng chống thiên tai và công tác tái hòa nhập cộng đồng ở cơ sở.

Mô hình đã phát huy hiệu quả và được nhân dân tích cực ủng hộ, cung cấp nhiều nguồn tin có giá trị để tổ tự quản thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự. Đến nay, mô hình này đã được nhận rộng 5 thôn trên địa bàn xã Tam Thăng.

Mô hình về an ninh trật tự hiện nay có 3 loại, 22 nhóm, với 87 hồ sơ, trong đó có nhiều mô hình hay, hiệu quả như: “Tổ tự quản an ninh trật tự”, “Tiếng loa an ninh”, “Phát thanh an ninh”, “Camera an ninh”… Riêng trong 6 tháng đầu năm 2022, thành phố đã xây dựng, nhân rộng 7 mô hình mới.

Trung tá Mai Văn Hiển - Phó Trưởng Công an TP.Tam Kỳ cho biết, Công an thành phố thường xuyên chỉ đạo công an các địa phương phối hợp với các ngành chức năng đánh giá hiệu quả hoạt động thực tế của từng mô hình, trên cơ sở đó mạnh dạn đề xuất kết thúc mô hình không hiệu quả. Đồng thời, nhân rộng các mô hình đã phát huy hiệu quả để áp dụng tại địa phương, đơn vị.

“Nội dung cốt yếu của phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc là làm sao huy động được toàn lực xã hội, sự tham gia của mọi người dân vào công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương. Qua đó huy động sức dân, nâng cao vai trò của từng người dân trong công cuộc bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn” - Trung tá Mai Văn Hiển nói.