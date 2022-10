Công an Điện Bàn bắt giữ đối tượng tàng trữ hơn 191 gam ma túy

(QNO) - Sáng nay 1.10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Điện Bàn ra lệnh tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Ngọc Thiên Ân (SN 1997, khối phố Ngân Giang, phường Điện Ngọc, Điện Bàn) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Đối tượng Nguyễn Ngọc Thiên Ân. Ảnh: P.T.HỒNG

Công an thị xã Điện Bàn phát hiện Nguyễn Ngọc Thiên Ân là đối tượng nghi vấn hoạt động phạm tội nên xác lập chuyên án đấu tranh. Ngày 30.9, Ân đi xe ô tô cá nhân từ Đà Nẵng về đến phường Điện Ngọc thì bị lực lượng công an dừng xe kiểm tra hành chính. Qua kiểm tra, công an phát hiện Ân đang tàng trữ 99,5 gam ma túy tổng hợp (dạng ketamine).

Khám xét nhà ở đối tượng, công an thu giữ thêm hơn 91,5 gam ma túy đá. Đối tượng khai nhận mua ma túy tại Đà Nẵng về bán kiếm lời.

Vụ việc đang được điều tra mở rộng.