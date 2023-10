Công an Hội An bắt giữ đối tượng trộm cắp xe mô tô

(QNO) - Công an TP.Hội An vừa bắt giữ đối tượng Giang Tuấn Anh (SN 1984, thường trú quận 6, TP.Hồ Chí Minh; đang tạm trú tại phường Minh An, TP.Hội An) về hành vi trộm cắp tài sản.

Đối tượng Giang Tuấn Anh cùng tang vật. Ảnh: TRANG PHƯƠNG

Lúc 10 giờ 30 ngày 22/10, chị N.T.N. (phường Thanh Hà) trình báo Công an TP.Hội An về việc bị kẻ gian lấy trộm chiếc xe mô tô hiệu Vision để ngoài đường tại khối phố Hà Trung, phường Cẩm Nam.

Công an TP.Hội An khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ truy tìm đối tượng trộm cắp. Đến 17 giờ 30 cùng ngày, công an bắt giữ Giang Tuấn Anh cùng tang vật khi đối tượng đang lưu thông trên tuyến đường 18/8, phường Cẩm Phô.

Qua đấu tranh, đối tượng khai nhận sáng 22/10 khi phát tờ rơi tại khu vực phường Cẩm Nam, phát hiện xe mô tô nói trên vẫn còn cắm chìa khóa nên đã thực hiện hành vi trộm cắp.

Công an TP.Hội An đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng.