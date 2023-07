Công an Phước Sơn triệu tập làm việc 2 đối tượng dọa hành hung phóng viên

(QNO) - Công an đã triệu tập làm việc đối với 2 người có hành vi cản trở, uy hiếp, đòi đánh phóng viên. Bước đầu 2 người này khai do say rượu nên không kiểm soát được hành vi.

Công an triệu tập làm việc 2 đối tượng cản trở, dọa hành hung phóng viên. Ảnh: Công an cung cấp

Ngày 22/7, lãnh đạo huyện Phước Sơn cho hay đã chỉ đạo cho lực lượng công an kiểm tra, truy quét người làm vàng trái phép tại khu vực bãi 5A (thôn 1, xã Phước Thành).

Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện một số lán trại và phương tiện, máy móc của người làm vàng trái phép nên đã tháo dỡ, tiêu hủy.

Công an huyện Phước Sơn cũng đã triệu tập 2 người có hành vi cản trở, uy hiếp, dọa hành hung phóng viên. Hai người này khai do say rượu nên không kiểm soát được hành vi.

Công an truy quét, tiêu hủy các lán trại tại bãi 5A (xã Phước Thành, Phước Sơn). Ảnh: CTV

Trước đó, nhóm phóng viên thường trú trên địa bàn tỉnh tiếp nhận tin báo từ người dân và đã vào khu vực bãi 5A để ghi nhận tình trạng khai thác vàng trái phép.

Khi phóng viên đang ghi hình tác nghiệp, một số người từ lán trại tiến tới quát tháo. Một người đàn ông cầm theo dụng cụ bằng gỗ, hình dạng giống chiếc búa lớn lao vào hành hung, liên tục dọa đánh, buộc phóng viên phải bỏ chạy. Chỉ khi một số người can ngăn thì người này mới dừng hành vi hăm dọa tấn công phóng viên.