Công an Tam Kỳ bắt đối tượng cung cấp ma túy cho quán karaoke, bar

Tuyên truyền phòng chống ma túy cho chủ cơ sở kinh doanh có điều kiện

M.LINH - V.THẮNG | 10/11/2023 - 17:24

(QNO) - Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh vừa phối hợp Công an huyện Duy Xuyên, thị xã Điện Bàn và TP.Hội An tuyên truyền phòng chống ma túy cho 670 chủ cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự (ANTT).