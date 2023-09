Công an Tam Kỳ bắt giữ một đối tượng cướp tài sản

(QNO) - Công an TP.Tam Kỳ vừa bắt giữ một đối tượng có hành vi cướp tài sản trên địa bàn.

Đối tượng Nguyễn Xuân Ba và phương tiện phạm tội. Ảnh: Đ.D

Công an Tam Kỳ cho biết, vào lúc 7 giờ 50 ngày 23/9 tiếp nhận tin tố giác tội phạm của ông Nguyễn Đạt C. (xã Tam Dân, huyện Phú Ninh) về việc ông bị một đối tượng thanh niên cướp giật tiền khi đang ngồi uống cà phê tại một quán ở phường Phước Hòa (TP.Tam Kỳ).

Cụ thể, khoảng 7 giờ 30 ngày 23.9, ông C. ngồi uống cà phê một mình tại quán cà phê ở số 103, đường Phan Đình Phùng (phường Phước Hòa) thì có một thanh niên đến xin tiền. Ông C. lấy ra một xấp tiền cầm trên tay và rút cho thanh niên này 20 nghìn đồng, sau đó cất vào túi quần thì bị thanh niên này xông vào giật lấy. Ông C. phản kháng thì bị người này đè xuống mặt bàn, xé rách túi quần, lấy đi số tiền 1,7 triệu đồng. Ông C. vùng vẫy, tri hô nhưng không phản kháng lại được.

Sau khi chiếm đoạt số tiền của ông C., đối tượng điều khiển xe máy bỏ đi. Ông C. đến Công an TP.Tam Kỳ trình báo sự việc.

Tiếp nhận thông tin, Công an Tam Kỳ nhanh chóng điều tra, xác minh vụ việc. Sau 2 giờ truy xét đã làm rõ đối tượng cướp tiền của ông C. tên Nguyễn Xuân Ba (tên gọi khác là “Ba xít”, SN 1979, trú khối phố 5, phường An Xuân, TP.Tam Kỳ). Công an đã thu hồi tang vật, phương tiện vi phạm gồm 1 xe mô tô nhãn hiệu Honda Super Dream không biển kiểm soát, số tiền 450 nghìn đồng.

Tại cơ quan công an, Nguyễn Xuân Ba thừa nhận hành vi vi phạm của mình. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Tam Kỳ ra quyết định tạm giữ và lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Xuân Ba để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Vụ việc tiếp tục được cơ quan CSĐT Công an TP.Tam Kỳ điều tra xử lý theo quy định.