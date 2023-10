Công an TP.Tam Kỳ tìm nhân chứng vụ tai nạn giao thông

Công an Tam Kỳ tuyên truyền pháp luật cho học sinh

A.BÌNH - B.DƯƠNG | 26/09/2023 - 09:55

(QNO) - Công an TP.Tam Kỳ vừa phối hợp với Trường THCS Nguyễn Khuyến (phường An Phú) tổ chức ngoại khóa tuyên truyền giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông, kỹ năng sử dụng internet, mạng xã hội an toàn, văn minh và kỹ năng tự bảo vệ, phòng chống bạo lực học đường cho hơn 500 học sinh của trường.