Điện Bàn tăng cường phòng chống tội phạm ma túy

Từ đầu năm đến nay Công an thị xã Điện Bàn đã tăng cường điều tra, truy quét, triệt phá nhiều vụ án ma túy, bắt và xử lý nhiều đối tượng.

Ngày 1/10, Công an phường Điện Ngọc phối hợp Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế - ma túy Công an thị xã Điện Bàn bắt giữ Nguyễn Ngọc Thiên Ân (SN 1997, khối phố Ngân Giang, phường Điện Ngọc) về hành vi tàng trữ 191g ma túy.

Trước đó, ngày 13/9, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế - ma túy phát hiện tại nhà nghỉ N.Y. (khối phố 1, phường Vĩnh Điện) 5 người (3 nam, 2 nữ) có dấu hiệu sử dụng chất ma túy (chất ketamine và thuốc lắc); kết quả xét nghiệm dương tính với ma túy. Đây chỉ là hai trong số nhiều vụ tàng trữ, sử dụng chất ma túy được Công an thị xã Điện Bàn triệt phá trong năm 2022.

Qua 9 tháng của năm 2022, Công an thị xã đã xử lý, khởi tố 22 vụ án ma túy, bắt 46 người mua bán, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Trong đó có 3 chuyên án gồm phối hợp với Phòng Cảnh sát công nghệ cao bắt 3 người ở Điện Bàn và Hội An về hành vi tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy.

Theo Thượng tá Nguyễn Văn Thạnh - Phó Trưởng Công an thị xã Điện Bàn, so với năm trước tình hình phạm tội ma túy giảm hơn 3 vụ nhưng lại tăng 12 người vi phạm. Đáng quan tâm là xuất hiện một số vụ mua bán ma túy với số lượng lớn, tội phạm ma túy có xu hướng trẻ hóa, manh động và tinh vi.

“Tội phạm ma túy là tội phạm của mọi tội phạm cho nên lãnh đạo Công an thị xã cũng như lãnh đạo các cấp chính quyền địa phương và nhân dân luôn ủng hộ việc đấu tranh xử lý quyết liệt loại tội phạm này trên địa bàn” - Thượng tá Nguyễn Văn Thạnh nói.

Thượng tá Nguyễn Văn Thạnh cho biết, thời gian qua, rất nhiều văn bản chỉ đạo của Bộ Công an, Giám đốc Công an tỉnh, Công an thị xã Điện Bàn chỉ đạo cho lực lượng cảnh sát ma túy và lực lượng đấu tranh phòng chống tội phạm của công an 20 xã, phường tập trung đấu tranh, thực hiện mọi biện pháp nghiệp vụ để trấn áp tội phạm ma túy hiệu quả.

Trong đó, tăng cường tuần tra, kiểm soát các địa điểm như karaoke và những vùng lân cận, vùng giáp ranh, nơi đối tượng sử dụng ma túy thường lẩn trốn để có biện pháp, kế hoạch hiệu quả.

Đặc biệt, nếu phát hiện cơ sở kinh doanh nào vi phạm, căn cứ quy định có thể đề nghị ngành chức năng xử lý, tước giấy phép hoạt động. Riêng với những đối tượng nghiện ngập, Công an thị xã làm thủ tục đưa đi cai nghiện bắt buộc, hoặc có thể cai nghiện tại cộng đồng nhưng trong quy định của pháp luật.