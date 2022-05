Gây rối trật tự công cộng, 27 thanh niên lãnh 37 năm 6 tháng tù

(QNO) - Ngày 25 - 27.5, Tòa án nhân dân thị xã Điện Bàn mở phiên sơ thẩm xét xử 27 bị cáo trong vụ gây rối trật tự công cộng tại ngã tư Điện Ngọc (phường Điện Ngọc, Điện Bàn) vào ngày 5.10.2020.

Các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: P.T.H

Theo cáo trạng, lúc 20 giờ ngày 5.10.2020, tại ngã tư Điện Ngọc xảy ra vụ đánh nhau giữa hàng chục thanh niên. Trước đó do mâu thuẫn, Võ Ngọc Tuấn (SN 1999, khối phố Tứ Câu, phường Điện Ngọc) bị nhóm của Ngô Đức Lợi (SN 1997, khối phố Hà Quảng Đông, phường Điện Dương, Điện Bàn) đuổi đánh. Sau đó hai bên khiêu khích và hẹn đánh nhau tại ngã tư Điện Ngọc.

Hai nhóm thanh niên sử dụng dao, tuýp sắt, vỏ chai bia… đánh nhau khiến nhiều đối tượng bị thương. Sự việc diễn ra khá nhanh, khi lực lượng công an có mặt trấn áp thì nhiều đối tượng lên xe tẩu thoát, công an cũng kịp thời tạm giữ hàng chục đối tượng. Vụ gây rối trật tự công cộng gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh trật tự địa phương, gây ách tắc giao thông và hoang mang trong nhân dân.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Điện Bàn đã khởi tố 27 đối tượng liên quan. Tại phiên tòa, hội đồng xét xử tuyên phạt 27 bị cáo tổng mức hình phạt 37 năm 6 tháng tù.