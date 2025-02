An ninh trật tự Công an TP.Tam Kỳ truy tìm đối tượng liên quan vụ án gây rối trật tự công cộng (QNO) - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Tam Kỳ quyết định truy tìm đối tượng liên quan vụ án “Gây rối trật tự công cộng” xảy ra hồi tháng 1/2025 tại một quán nhậu trên địa bàn.

Cụ thể, truy tìm nam đối tượng Huỳnh Nguyễn Anh Thi, sinh ngày 13/7/2003; quê quán: phường Hòa Hương, TP.Tam Kỳ; nơi đăng ký thường trú: khối phố Bàn Thạch, phường Hòa Hương.

Thi là đối tượng truy tìm trong vụ án “Gây rối trật tự công cộng” xảy ra ngày 10/1/2025 tại quán nhậu Hiệu Tháp Bia, đường Lý Thường Kiệt, phường An Mỹ, TP.Tam Kỳ; hiện nay không rõ ở đâu, cần tổ chức truy tìm phục vụ công tác điều tra vụ án hình sự.

Cơ quan điều tra đề nghị khi thấy đối tượng nêu trên, thông báo ngay cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Tam Kỳ, địa chỉ: 178 Hùng Vương, phường An Mỹ (Điều tra viên Trần Minh Tú, SĐT: 0978.050.707) hoặc cơ quan công an cấp trên theo hệ lực lượng.