An ninh trật tự Công an TP.Tam Kỳ tạm giữ 9 thanh thiếu niên về hành vi “gây rối trật tự công cộng” (QNO) - Nhóm thanh thiếu niên bị Công an TP.Tam Kỳ khởi tố do có liên quan đến một vụ gây rối xảy ra tại một quán nhậu trên địa bàn phường An Mỹ.

Hai trong số các đối tượng bị khởi tố. Ảnh: Công an cung cấp.

Ngày 14/1/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Tam Kỳ thông tin đã tạm giữ hình sự 9 thanh thiếu niên liên quan đến hành vi “Gây rối trật tự công cộng” tại quán nhậu trên đường Lý Thường Kiệt (phường An Mỹ, TP.Tam Kỳ).

Theo thông tin ban đầu, vụ việc bắt nguồn từ mâu thuẫn cá nhân giữa Đ.V.P. (SN 2003, trú tại thôn Phú Thạnh, xã Tam Phú, TP.Tam Kỳ) và L.Q.H. (SN 2008, trú tại Tam Thái, Phú Ninh).

Vào tối ngày 10 và rạng sáng ngày 11/1/2025, sau khi biết Đ.V.P. có mặt tại quán nhậu trên đường Lý Thường Kiệt, L.Q.H. đã cùng nhóm bạn đến quán để hành hung.

Nhóm đối tượng này có tuổi đời rất trẻ. Ảnh: Hai đối tượng khác trong nhóm gây rối.

Tại đây, các đối tượng đã sử dụng các vật dụng như ghế và ly thủy tinh để đánh Đ.V.P., gây thương tích vùng đầu. Không chỉ dừng lại ở đó, nhóm này còn vô tình hành hung 3 người khách khác trong quán, gây thương tích ở vùng đầu cho các nạn nhân.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát hình sự Công an TP.Tam Kỳ phối hợp cùng Công an phường An Mỹ và Cảnh sát trật tự Công an tỉnh nhanh chóng xử lý vụ việc và triển khai điều tra. Qua quá trình xác minh, Cơ quan điều tra đã làm rõ nhóm đối tượng và tiến hành tạm giữ hình sự 9 thanh thiếu niên.

Trong đợt đầu tiên, cơ quan tạm giữ 7 đối tượng, gồm: M.L.Q.B. (SN 2008, trú thôn An Lâu, xã Tam Lãnh); T.X.H. (SN 2007, trú thôn Cẩm Khê, xã Tam Phước, cùng huyện Phú Ninh);

L.T.X.T. (SN 2008, trú thôn Tích Yên); T.V.N. (SN 2008, trú thôn Thái Đông, cùng xã Bình Nam, huyện Thăng Bình);

Đ.G.H. (SN 2007, trú thôn 1, xã Tiên An, huyện Tiên Phước); H.V.T.T. (SN 2008, trú thôn Kim Đới, xã Tam Thăng, TP.Tam Kỳ); N.V.V.C. (SN 2006, trú thôn Bích Trung, xã Tam Xuân 1, Núi Thành).

Hai đối tượng khác là N.V.T. (SN 2008, trú thôn Địch An, xã Tiên Phong, huyện Tiên Phước) và T.H.A. (SN 2007, trú thôn Thái Đông, xã Bình Nam, huyện Thăng Bình) cũng bị khởi tố sau đó.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra tiếp tục kêu gọi các đối tượng liên quan đến trình diện cơ quan công an để nhận khoan hồng của pháp luật.