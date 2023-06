Gia tăng tội phạm lứa tuổi thanh thiếu niên dịp hè

Bồi dưỡng nghiệp vụ bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở

TR.NHAN - TH.PHƯƠNG | 17/05/2023 - 16:13

(QNO) - Ngày 17/5, Công an tỉnh Quảng Nam phối hợp Công an huyện Nông Sơn tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho lực lượng quần chúng tham gia bảo vệ an ninh trật tự (ANTT) ở cơ sở.